Buto transformacija per 5 dienas: dekoratorės erdvę pakeitė neatpažįstamai

Daug kruopštaus darbo, aiški vizija ir drąsūs sprendimai leido erdvei atgimti nuo pirmo iki paskutinio teptuko brūkštelėjimo.
Kūrybinių idėjų derinimas
Roberta pasakoja, kad tai tęstinis projektas, prasidėjęs nuo interjero detalių.
„Tai dviejų kambarių butas, kuriam esu kūrusi minkštus baldus, sofą, fotelius, stalą. Paskui klientė grįžo su noru atnaujinti namus: atšviežinti sienų, lubų spalvą. Bute dominavo baltos sienos, kurios prašėsi naujo dažų sluoksnio: paskutinį kartą dažytos prieš dešimtmetį. Vonioje buvo seno tipo plytelės: šioje zonoje kilo mintis sukurti išties ryškius pokyčius.“
Dekoratorė teigia, kad bendraujant gimė idėja ne tik iš naujo perdažyti, bet ir įnešti namams naujų spalvų, emocijos.
„Nutarėme perdažyti ne tik sienas, lubas, plyteles, bet ir langų rėmus, duris. Spalvas, dizaino sprendimus derinome iš anksto, trise su kliente“.
Projektui nustatytas terminas – vos penkios darbo dienos. „Terminas išties ambicingas, tačiau dirbant dviese, turint bendrą idėją ir klientės pasitikėjimą, pavyko įgyvendinti viską, ką buvome suplanavę“, – džiaugiasi Vainora.
Paklausta, ar nebuvo sunku suderinti kūrybines idėjas, ji sako: „tai buvo įdomiausia ir smagiausia šio projekto dalis. Nors esame dirbusios prie bendrų projektų ir anksčiau, šis buvo didžiausias, todėl labai džiaugėmės gavusios tokią galimybę. Taip pat buvo itin smagu, kad buto savininkė mus jau pažinojo, žinojo mūsų darbo stilių ir visiškai mumis pasitikėjo.“
Kūrybiniai sumanymai
Anot Vainoros, spalvos parinktos taip, kad butas įgautų daugiau gyvumo, bet išliktų harmonija.
„Klientė minėjo, kad ankstesnė erdvė buvo labai šviesi, todėl norėjosi įnešti daugiau charakterio. Nusprendėme, kad tai geriausia padaryti akcentais. Pavyzdžiui, viena siena tapo akcentinė, ją nudažėme žalia spalva. Vonios kambariui parinkome praktišką ir jau patikrintą atspalvį, kuris suteikia gyvumo, bet nėra pernelyg intensyvus. Miegamajame palikome neutralią, ramią paletę, tinkančią poilsio zonai“.
Roberta džiaugiasi, kad bute netrūksta ryškesnių akcentų, pavyzdžiui – ryškiai geltonos durys. „Dėl šios detalės svarstėme bene ilgiausiai. Iš pradžių planavome dažyti kita spalva, labiau į rausvumą. Tačiau pasitarėme su architekte-dizainere: ji patarė, kad derėtų kitas tonas, todėl kartu su kliente pasirinkome būtent ryškią, geltoną spalvą“. Pagrindinėms sienoms pasirinktas šiltai baltas tonas.
„Naudojome „Tikkurila“ spalvą „paper“ (F497). Ji atskleidžia kitų spalvų gylį, tuo pačiu yra ne per balta, ne per ryški likusiam interjerui.“
Netrūko iššūkių
Pasidomėjus, kas buvo sudėtingiausia, Roberta teigia, kad nemažai dėmesio pareikalavo darbų planavimas.
„Terminas labai trumpas, todėl turėjome veikti strategiškai, numatyti etapus ir juos išdėlioti laike. Nemažai laiko užėmė pasiruošimo darbai: valymas, šveitimas. Be to, ir gruntuojant, ir dažant tenka palaukti, kol sluoksnis išdžius, todėl viskas turėjo būti kruopščiai sustyguota.“
Dekoratorės darbavosi nestandartinio išplanavimo bute, su šlaitiniu stogu ir aukštomis lubomis. Tai buvo dar vienas mažas išbandymas. „Bene daugiausia iššūkių kėlė šlaitinės lubos, kurios aukščiausioje vietoje siekė net 360 cm, tad darbe netrūko ir „akrobatikos“: aukščiausius taškus pasiekdavau tik stovėdama ant viršutinio kopėčių laiptelio“, – šypsosi Vainora. Kita dilema – ar parinktos spalvos tikrai derės.
„Nors su Roberta dirbame kiekvieną dieną ir paviršiai mūsų jau mažai kuo nustebina, labiausiai džiugino tai, kaip atrodė galutinis rezultatas. Pradžioje, nudažius tik pirmą sluoksnį, kilo šiokių tokių abejonių, ar ryškesnės spalvos derės tarpusavyje. Visgi padengus tris sluoksnius atsiskleidė tikrasis spalvų sodrumas ir harmonija. Iššūkių kėlė ir mediniai langai – daug plokštumų, likusios skylutės nuo senų žaliuzių. Tačiau po kruopštaus sutvarkymo ir perdažymo jie visiškai atsigavo. Kadangi langai yra akcentinėje, ryškiai žaliai nudažytoje sienoje, jų švari balta spalva puikiai kontrastavo ir suteikė erdvei struktūros“, – džiaugiasi pašnekovė.
Sėkmingam atnaujinimui – tik patikrinti produktai Anot Vainoros, kriterijai buvo aiškūs: jokio bereikalingo eksperimentavimo, kuo mažiau papildomų paruošiamųjų darbų ir tik patikrinti, patikimi produktai. „Kadangi jau seniai bendradarbiaujame su „Tikkurila“ ir „Vivacolor“, šiame projekte taip pat naudojome jų dažus. Esu ne kartą dirbusi su „Vivacolor Acrylate Premium“ sienų dažais, kurie yra patvarūs, gerai dengia.
Su jais ne tik su jais lengva dirbti, bet ir galutinis rezultatas džiugina klientą – nes sienos ypač patvarios ir lengvai valomos, be to, tinka ir drėgnoms patalpoms. Durims naudojome „Tikkurila Otex Aqua“ gruntą ir baldinius „Vivacolor Furniture 30“ dažus, o vonios plytelėms rinkomės „Tikkurila Luja Ceramic Tiles“ dažus, kurie ne kartą pasiteisino ankstesniuose projektuose.“
Kokybiški dažai leido optimizuoti laiką, išvengti papildomų darbų ir pasiekti vienodą, estetišką padengimą net sudėtingesnėse vietose. Tokie sprendimai ypač svarbūs, kai projektui skiriamas ribotas terminas, o rezultatas turi būti nepriekaištingas. Abi restauratorės įsitikinusios: tai buvo puiki patirtis.
„Mes su Roberta likome labai patenkintos rezultatu, o klientė – dar labiau. Ji stebėjo procesą socialiniuose tinkluose ir įsivaizdavo erdvę šiek tiek kitaip, tačiau grįžusi namo sakė, kad jautėsi lyg atsikrausčiusi į naują butą. Visos erdvės atrodė šviežios, švarios, o naujai perdažytos sienos suteikė visiškai kitą atmosferą.“
Patarimai pradedantiesiems
Pašnekovės primena, kad atidus pasiruošimas – jau pusė sėkmės. Tai ypač svarbu tiems, kurie ruošiasi atnaujinti būstą savarankiškai.
„Patariu nepatingėti ir skirti laiko. Nuo to, kaip gerai nušveisime, nugruntuosime, priklauso dažų sukibimas, estetika ir ilgaamžiškumas“, – sako Roberta. Ji priduria, kad verta pagalvoti ir apie kelis paprastus, bet dažnai pamirštamus dalykus. Pirmiausia – aiškiai nusistatyti tikslą: ar norime tik atnaujinti nusidėvėjusias vietas, ar siekiame ryškesnio pokyčio. Antra, būtina pasirūpinti tinkamomis darbo priemonėmis.
„Net ir geri dažai nepadarys stebuklo, jei teptukas prastas arba volelis netinkamas paviršiui“, – akcentuoja dekoratorė. Taip pat didelį pokytį sukuria papildomos priemonės, pavyzdžiui, dažymo juosta, kuri apsaugo aplinkinius paviršius nuo dažų patekimo. Dar vienas patarimas – neignoruoti džiūvimo laikų.
„Žmonės dažnai skuba dengti kitą sluoksnį, kol pirmasis dar drėgnas, o tada atsiranda dryžių ar nelygumų. Dirbkite be skubos, o jei kyla abejonių, iš pradžių išbandykite dažus nedideliame plote“, – teigia Vainora. Dar viena svarbi detalė – svarbu ne tik žinoti dažų džiūvimo trukmę, bet ir tai kiek laiko paviršių saugoti po dažymo. Pavyzdžiui, plytelių dažų „Tikkurila Luja Ceramic Tiles“ danga galutinai sukietėja po 28 dienų, todėl iki tol rekomenduojama paviršių maksimaliai saugoti. Galiausiai, Vainora pabrėžia, kad gerai susiplanavus darbus viskas vyksta sklandžiau: tada nereikia grįžti atgal, taisyti, dar kartą šveisti. O ir rezultatas džiugina kur kas labiau.
„Žmonėms, norintiems atnaujinti savo namus, patarčiau nebijoti pokyčių. Šiandien yra daug priemonių, kurios palengvina darbus. O jei nesijaučiate užtikrinti savo jėgomis, visuomet gali kreiptis į mus su Roberta. Mums buvo vienas malonumas dirbti kartu, ir tikimės, kad ateityje laukia dar daug įdomių projektų“.