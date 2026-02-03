Įsmeigėte šakelę ir pamirškite: šis medis puošia sklypą geriau nei alyvos ir žydi iki rudens

Kuo ypatingas kanadinis cersis
Kanadinis cersis gali augti kaip nedidelis medis arba krūmas, pasiekiantis 3–5 metrų aukštį. Pavasarį, dar prieš išsiskleidžiant lapams, jis sužydi nuo šakų pagrindo iki pat galiukų ir virsta lyg rožiniu debesiu.
Vasarą jį puošia širdelės formos žali lapai, o rudenį – išskirtiniai auksiniai atspalviai. Žydėjimo piką cersis pasiekia balandžio–gegužės mėnesiais, kai žiedai sukuria įspūdingą pavasario šventės nuotaiką.
Augalas gerai prisitaiko prie mūsų klimato – jis pakankamai atsparus šalčiui, todėl puikiai jaučiasi įvairiose Lietuvos vietovėse. Tačiau jaunus medelius per atšiaurias žiemas verta pridenkti. Cersis mėgsta saulę ar dalinį pavėsį ir gerai drenuotą dirvožemį. Ilgesnių sausrų metu reikalingas reguliarus laistymas.
Kaip pritaikyti sode
Kanadinis cersis puikiai atrodo tiek kaip vienišas akcentas, tiek augdamas grupėmis. Šis puošmedis dera su kitais dekoratyviniais krūmais ir medžiais, suteikdamas aplinkai romantikos ir švelnumo. Dėl gausaus žydėjimo jis tampa ryškia pasodinto ploto dominante.
Priežiūra
Laistymas. Laistyti reikėtų reguliariai, ypač karštu oru. Svarbu užtikrinti, kad dirva neišdžiūtų.
Tręšimas. Pavasarį ir vasarą naudokite kompleksines trąšas, kurios skatina augimą ir žydėjimą.
Genėjimas. Genima pavasarį, formuojant lają ir pašalinant sausus ar pažeistus ūglius.
Apsauga. Cersis yra gana atsparus ligoms, tačiau esant poreikiui galima naudoti įprastas apsaugos priemones.