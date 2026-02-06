Kauno senamiesčio gyventojai skundžiasi vandens kokybe: tikiuosi neapsinuodijau

„Kauno senamiestyje vandens kokybė nuo vakar vakaro nepasikeitusi“, – antradienio popietę skundėsi nuotraukas atsiuntusi skaitytoja.
Dėl prastos kokybės vandens sulaukta ir daugiau skundų.
„Kauno senamiestyje trečią dieną vanduo iš čiaupo. Nemačiau jokio pranešimo, gert jį galima ar ne“, – vaizdais dalijosi dar vienas kaunietis.
UAB „Kauno vandenys“ antradienį 14.18 val. išplatino viešą pranešimą:
„Informuojame, kad dėl įvykusių vandentiekio avarijų fiksuojamas laikinas vandens kokybės pablogėjimas (drumstumas) Senamiesčio, Centro mikrorajonuose.
Dedame visas pastangas, kad vandens kokybė kuo greičiau normalizuotųsi. Siekiant kuo greičiau atstatyti įprastą vandens kokybę gyventojams, bendrovė „Kauno vandenys“ atlieka vandentiekio tinklų plovimo darbus per gaisrinius hidrantus. Atsiprašome gyventojų už patiriamus nepatogumus ir dėkojame už kantrybę“, – rašo bendrovė.
Tačiau kaunietis nusistebėjo dėl šio pranešimo.
„Tik, kad yra drumstas vanduo, bet ką daryti, niekas neaišku. Ir tik šiandien pranešimas, o vanduo jau trečią dieną toks. Tikiuosi neapsinuodijau“, – portalui skundėsi kaunietis.
Sureagavo ir „Mano būstas“
Antradienį trumpąsias SMS žinutes kauniečiams išplatino ir daugiabučių administratorius „Mano būstas“.
„Sveiki, informuojame, jog dėl šaltų orų buvo užfiksuoti vandentiekio linijų trūkimai, kurių likvidavimas turėjo įtakos vandens kokybei. „Kauno vandenys“ pabrėžia, kad didžioji dalis sudrumsto vandens buvo išleidžiama pro vandens hidrantus ir tik nedidelė dalis drumsto vandens galėjo patekti į butų čiaupus.“
Šalčiai Kaune didina vandentiekio avarijų skaičių
Dėl tvyrančių šalčių Kaune padaugėjo avarijų, tačiau situacija valdoma, pirmadienį sakė UAB „Kauno vandenys“ vadovas Ramūnas-Petras Šulskus.
Jo teigimu, vandentiekio avarijas sukelia grunto judėjimas, todėl su atlydžiu prognozuoja dar vieną gedimų bangą.
KaunasVanduomano būstas
Rodyti daugiau žymių