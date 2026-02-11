Šį pavasarį sodininkai medžios būtent šiuos 3 augalus: nereiklūs ir tikrai įspūdingi

Trys žvaigždės efektingam ir nereikliam sodui
1. Penstemonas – vertikalus akcentas ir ilgas žydėjimas
Kodėl verta sodinti: retas, tačiau įspūdingas daugiametis augalas, žydintis nuo pavasario pabaigos iki rudens. Varpelio formos žiedynai rožinės, purpurinės, baltos ar mėlynos spalvos sukuria ryškias vertikalias linijas.
Ypatybės: mėgsta saulę, lengvą drenuotą dirvą, atsparus sausrai.
Sėja: vasarį–kovą į paviršių, sėklų neužkasus – dygsta šviesoje. Pražysta tais pačiais metais.
2. Faseno katžolė – lengvumas ir sidabrinis fonas
Kodėl verta sodinti: nepakeičiama natūralistiniuose želdynuose, puikus rožių kompanionas. Sidabriški lapai ir levandų mėlynumo žiedai suteikia lengvą, aromatingą foną.
Ypatybės: žydi bangomis nuo birželio iki rugsėjo; mėgsta saulę, dirvai nereikli, svarbu drenažas.
Sėja: reikalinga 3–4 savaičių stratifikacija. Sėjama kovo mėnesį arba prieš žiemą į dirvą.
3. Astrantija – elegancija pavėsingiems kampeliams
Kodėl verta sodinti: idealus daugiametis pusšešėliui. Žvaigždučių formos žiedynai atrodo kaip miniatiūriniai juvelyriniai dirbiniai, o spalvų paletė nuo baltos iki bordo dera šiuolaikiniuose želdynuose.
Ypatybės: nereikli, tinka po medžiais ir pavėsyje, dekoratyvi visą sezoną.
Sėja: reikalinga 1,5–2 mėnesių stratifikacija. Sėjama prieš žiemą arba sodinukams gruodį–sausį.
5 auksinės daugiamečių gėlių sėjos taisyklės
Patikrinkite, ar sėkloms reikia stratifikacijos.
Smulkių sėklų neužkaskite – jos dygsta šviesoje.
Rinkitės lengvą, laidų substratą.
Laistykite saikingai – tik drėgnas, ne šlapias dirvožemis.
Ankstyvai sėjai būtinas papildomas apšvietimas (12–14 val.).
Sėklos ar sodinukai?
Sėklos: pigiau, augalai prisitaiko prie jūsų sąlygų, dažnai tvirtesni.
Sodinukai: greitas efektas, naudinga, jei reikia skubių rezultatų.
sėjasėjimasdaugiametės gėlės
Rodyti daugiau žymių