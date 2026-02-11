BūstasPasidaryk pats

Šį pavasarį sodininkai medžios būtent šiuos 3 augalus: nereiklūs ir tikrai įspūdingi

2026 m. vasario 11 d. 11:43
Vasarinė daugiamečių augalų sėja yra investicija į sodo ateitį. Tinkamai parinkti augalai gali pakeisti sklypą ilgiems metams, sukurdami tvarias, vaizdingas ir beveik jokios priežiūros nereikalaujančias kompozicijas. Štai trys patikrinti favoritai, kuriuos verta pasėti artėjantį sezoną.
Trys žvaigždės efektingam ir nereikliam sodui
1. Penstemonas – vertikalus akcentas ir ilgas žydėjimas
Kodėl verta sodinti: retas, tačiau įspūdingas daugiametis augalas, žydintis nuo pavasario pabaigos iki rudens. Varpelio formos žiedynai rožinės, purpurinės, baltos ar mėlynos spalvos sukuria ryškias vertikalias linijas.
Ypatybės: mėgsta saulę, lengvą drenuotą dirvą, atsparus sausrai.
Sėja: vasarį–kovą į paviršių, sėklų neužkasus – dygsta šviesoje. Pražysta tais pačiais metais.
2. Faseno katžolė – lengvumas ir sidabrinis fonas
Kodėl verta sodinti: nepakeičiama natūralistiniuose želdynuose, puikus rožių kompanionas. Sidabriški lapai ir levandų mėlynumo žiedai suteikia lengvą, aromatingą foną.
Ypatybės: žydi bangomis nuo birželio iki rugsėjo; mėgsta saulę, dirvai nereikli, svarbu drenažas.
Sėja: reikalinga 3–4 savaičių stratifikacija. Sėjama kovo mėnesį arba prieš žiemą į dirvą.
3. Astrantija – elegancija pavėsingiems kampeliams
Kodėl verta sodinti: idealus daugiametis pusšešėliui. Žvaigždučių formos žiedynai atrodo kaip miniatiūriniai juvelyriniai dirbiniai, o spalvų paletė nuo baltos iki bordo dera šiuolaikiniuose želdynuose.
Ypatybės: nereikli, tinka po medžiais ir pavėsyje, dekoratyvi visą sezoną.
Sėja: reikalinga 1,5–2 mėnesių stratifikacija. Sėjama prieš žiemą arba sodinukams gruodį–sausį.
5 auksinės daugiamečių gėlių sėjos taisyklės
Patikrinkite, ar sėkloms reikia stratifikacijos.
Smulkių sėklų neužkaskite – jos dygsta šviesoje.
Rinkitės lengvą, laidų substratą.
Laistykite saikingai – tik drėgnas, ne šlapias dirvožemis.
Ankstyvai sėjai būtinas papildomas apšvietimas (12–14 val.).
Sėklos ar sodinukai?
Sėklos: pigiau, augalai prisitaiko prie jūsų sąlygų, dažnai tvirtesni.
Sodinukai: greitas efektas, naudinga, jei reikia skubių rezultatų.
sėjasėjimasdaugiametės gėlės
