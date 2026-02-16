Kada sėti paprikas: geriausios šių metų dienos ir du patarimai

Kada sėti paprikas – palankiausios datos
Sėjos laikotarpis pirmiausia priklauso nuo veislės. Kuo ankstyvesnė veislė, tuo vėliau ją galima sėti. Vėlyvosios paprikos sėjamos nuo vasario pradžios ar vidurio, o ankstyvosios – kovo mėnesį. Dažniausiai optimalus laikotarpis nurodomas ant sėklų pakuotės.
Taip pat data priklauso nuo jūsų klimato zonos. Galioja bendra taisyklė: sėklos sėjamos likus maždaug 60–70 dienų iki to laiko, kai lauke nusistovės stabilūs pavasariški orai ir temperatūra sieks bent 15 laipsnių šilumos (dažniausiai tai balandžio antra pusė arba gegužė).
Palankias dienas galima apskaičiuoti ir pagal Mėnulio fazes. 2026 metų sėjos kalendorius rekomenduoja šias datas:
Vasaris: 6, 9, 13–14, 18–19, 22–23, 26 d.
Kovas: 7–9, 12–15, 20–23, 25–30 d.
Kaip teisingai sėti paprikas
Prieš pradedant darbą, reikia paruošti dirvą, talpas ir rasti tinkamą vietą namuose. Žemės mišinį galite pasigaminti patys iš humuso, durpių ir smėlio (santykis 2:1:1) arba įsigyti paruoštą substratą daigams. Mišinys turi būti lengvas, purus ir be grumstų.
Likus 3–4 dienoms iki sėjos, dirvą rekomenduojama dezinfekuoti fungicidais arba palaikyti per naktį šaltyje. Po to žemė gausiai palaistoma ir paliekama kambario temperatūroje, kad sušiltų ir šiek tiek apdžiūtų.
Jei naudojate savo paties surinktas sėklas, jas reikia paruošti:
Pamerkite 30 minučių į silpną kalio permanganato tirpalą.
Palaikykite 20 minučių augimo stimuliatoriuje. Parduotuvėse pirktų sėklų papildomai apdoroti nereikia, tuo pasirūpina gamintojai.
Sėjos procesas:
Pripildykite vazonėlius ar plastikinius puodelius žemėmis iki 3/4 tūrio.
Į nedideles duobutes sėkite po 1–2 sėklas.
Užberkite plonu sluoksniu žemės ir palaistykite kambario temperatūros vandeniu.
Uždenkite talpas plėvele ir pastatykite į tamsią, šiltą vietą.
Kai po 10–14 dienų pasirodys pirmieji daigeliai, perkelkite paprikas ant šviesios palangės ir nuimkite plėvelę. Nepamirškite reguliariai laistyti ir tręšti jaunų augalų, kol ateis laikas juos perkelti į atvirą gruntą.
Šaltinis: unian.net