Įstrigo tarp dviejų stichijų: vienur gatvės plaukia, kitur žmonės tapo ledo įkaitais

Viena gatvė plaukė, kita – džiūsta
Prieš pat ilgąjį savaitgalį Kėdainių mieste, Josvainių gatvėje, įvyko rimta vandentiekio avarija. Kol avarinės tarnybos skubėjo likviduoti gedimo, dalis gyventojų laikinai buvo likę be vandens, o pati gatvė tiesiog plaukė, kiek daug vandens joje buvo. Tačiau tai – tik viena nelaimė, ištikusi gyventojus.
J. Biliūno gatvės gyventojai susidūrė su visai kitokia, bet ne mažiau skaudžia problema. Čia vanduo dingo ne dėl avarijos, o dėl to, kad tiesiog užšalo vamzdžiuose. Žmonės jaučiasi palikti likimo valiai ir beda pirštu į „Kėdainių vandenis“. Esą vandentiekis paklotas visai neseniai, tačiau štai, vos spustelėjo šaltukas, dingo vanduo.
Patarimas buvo vienas – laukti pavasario
J. Biliūno gatvės 27-ajame name gyvenanti kėdainietė Asta neslepia apmaudo. Anot jos, problemos šaknys slypi prieš kelerius metus vykdytuose darbuose, kai buvo keičiamos vandens tiekimo komunikacijos.
„Prieš keletą metų gatvėje vyko darbai, buvo keičiamos komunikacijos, gyvename gatvės gale kur yra nuolydis, turbūt vamzdžiai yra įkasti negiliai, neatsižvelgiant į gatvės nuolydį. Patikrinome, kad užšalimas yra ne namie, o gatvėje. Vandens neturime nuo vasario 3 dienos“, – pasakojo gyventoja.
Jos teigimu, situacija namuose – kritinė.
Moteris taip pat piktinasi, kad „Kėdainių vandenų“ darbuotojai į problemą žiūri pro pirštus.
„Kėdainių vandenys“ nieko nedaro, keletą kartų buvo atvažiavę, patrypčiojo gatvėje ir išvažiavo. Mūsų namie nebuvo, tik asmuo, kuris su ramentais šiuo metu juda, ir niekas mums net nepranešė, kad atvyksta darbininkai.
Anot kaimynų, jie tik atidarydavo dangtį, kažką pažiūrėdavo, bet jokio remonto nevykdė“, – teigė J. Biliūno gatvės gyventoja. Ji pasakojo, kad nesulaukus pagalbos iš įmonės, jie patys ėmėsi savo jėgomis vaduoti vandens tiekimo trasas iš ledo gniaužtų. Moters tėvas net pats nusipirko siurblį ir visą dieną dirbo rūsyje, bandydamas savo jėgomis atšildyti trasą.
Nepaisant to, kad „Kėdainių vandenys“ sako, jog, jų žiniomis, J. Biliūno gatvėje vandens neturi tik vienas namas, į redakciją kreipėsi ir kito namo gyventoja Janina. Ji, būdama garbaus amžiaus ir gyvenanti viena, taip pat ne mažiau kenčia dėl dingusio vandens.
„Buvo pas mane „vandenys“ atvažiavę ne kartą, bet nieko nepadarė. Patarimas buvo – laukti pavasario… Aš esu po operacijos, turiu invalidumą, gyvenu viena, o jie net nesirūpina. Mačiau per TV, kaip Vilkaviškio valdžia rūpinasi žmonėmis, bet čia – jokio judesio“, – apmaudo neslėpė moteris.
Įvadai – gyventojų atsakomybė
Bendrovė „Kėdainių vandenys“ laikosi pozicijos, kad jų infrastruktūra yra tvarkinga. Įmonės atstovų teigimu, J. Biliūno gatvėje magistralinis tinklas yra naujas, įrengtas 2021 metais už maždaug 36 tūkstančius eurų, ir tikina, kad jis nėra užšalęs.
„Magistralinis vandentiekio tinklas nėra užšalęs, juo yra tiekiamas vanduo visiems gyventojams. Užšalę įvadai į gyvenamuosius namus. O vandentiekio įvadai yra gyventojų atsakomybė“, – rašoma įmonės atsakyme.
Įmonės atstovai broko nepripažįsta ir tikina, kad pagalbą gyventojams teikia tik tiek, kiek leidžia galimybės.
Nors gyventojai tikina, kad vandens neturi ne vienas namas, įmonė oficialiai fiksuoja tik vieną atvejį. Paklausti, kodėl naujai nutiesti tinklai neatlaiko šalčių, įmonės atstovai broko nepripažįsta ir tikina, kad pagalbą gyventojams teikia tik tiek, kiek leidžia galimybės.
„Bendrovė pagal galimybes talkina visiems, kurie turi problemų, bet galimybės yra ribotos dėl avarijų magistraliniuose tinkluose. Atsakymai gyventojams, kurie kreipėsi telefonu, buvo pateikti su pažadu padėti, kai tik turėsime laisvų rankų“, – teigia „Kėdainių vandenų“ atstovai.
Geriamasis vanduo: vežė ar nevežė?
Vienas didžiausių nesutarimų kyla ir dėl pagalbos nukentėjusiems bei žmogiško požiūrio. Nors gyventojai skundžiasi turintys patys pirkti vandenį buteliuose ir negalintys prisiprašyti pagalbos, įmonė tikina, kad geriamuoju vandeniu pasirūpinta.
Tačiau „Kėdainių vandenys“ tikina, kad geriamojo vandens gyventojams vežė, tiesa, ne visi jo norėjo.
„Vežame ir vežėme vandenį ir dabar, kas tik prašė. Galbūt nebuvo informacijos iš gyventojų, o kai kurie patys atsisakė“, – teigė įmonės atstovai, pridurdami, kad darbuotojai aptarnauja visą rajoną ir J. Biliūno gatvė yra tik viena iš daugelio probleminių vietų.
Kol kas įmonė telkia dėmesį ten, kur trūko magistraliniai vamzdžiai, užliedami visą gatvę. Remontuojant tokias avarijas vanduo atjungiamas net ne vienam daugiabučiam namui. Tačiau J. Biliūno gatvės gyventojai gali bent jau tikėtis gauti geriamojo vandens, kurį atveš įmonė – tai bus bent šiokia tokia pagalba sunkiau judantiems žmonėms, kad jiems nereikėtų vandens kibirais iš kaimynų namo nešiotis.