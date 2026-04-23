Žolės pjovimas šiais laikais: kaip išsirinkti savo sklypui tinkamiausią robotą

2026 m. balandžio 23 d. 15:23
Namą pasistatęs Manfredas nutarė, kad jam reikalingas ir garažas. Kiemas mažas, tad vieta automobiliui yra išties reikalinga. O statybiniai sprendimai, kuriuos pasirinko namų šeimininkas kartu su darbų vadovu Mindaugu yra verti dėmesio. Vartų spalva – nestandartinė, imituojanti raudonmedį ir žadanti įspūdingą vaizdą.
Laidos „Viskas pamatuota“ vedėjas Aidas Barkauskas sieks išsiaiškinti, kaip vyksta garažo vartų montavimo darbai, kaip išvengti klaidų, kokiu greičiu gali kilti garažo vartai bei per kiek laiko jie sumontuojami. O darbus vykdantis Mindaugas pasidalins patarimais, į ką atkreipti dėmesį renkantis vartus.
Žiūrovų taip pat laukia Aido patarimai, kaip patiems namie kokybiškai, saugiai ir estetiškai įsirengti paslėptą LED apšvietimą.
Pasirodo, kad išmanūs būna ne tik telefonai, bet ir žoliapjovės. Jos gali turėti akis, pastebėti įvairius objektus ir priimti sprendimus naudodamos dirbtinį intelektą.
Vejos priežiūros ekspertas Raigardas pademonstruos išmanaus žolės pjovimo roboto galimybes, pasidalins patarimais, kaip prižiūrėti savo veją ir papasakos apie dažniausias klaidas. „Mėgstame žolę pjauti tada, kai gėda prieš kaimynus“ – juokauja ekspertas.
Garažo durų montavimo ir dizaino įdomybės, patarimai dėl apšvietimo ir išmanūs vejos priežiūros būdai – jau šį sekmadienį 10:00 val. laidoje „Viskas pamatuota“ per „Lietuvos rytas“ televiziją.
