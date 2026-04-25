Dirbtinis intelektas virtuvėje keičia viską: Milane pristatytos buitinės technikos inovacijos

Milane pristatyti sprendimai rodo aiškią technologinę kryptį – virtuvė vis dažniau tampa ne tik maisto gaminimo vieta, bet ir išmaniu namų centru. Tarp Pietų Korėjos bendrovės naujienų – vienų durų šaldytuvai ir šaldikliai, kurie gali būti naudojami tiek atskirai, tiek derinami tarpusavyje pagal individualius poreikius. Juose integruotos „Bespoke AI“ dirbtinio intelekto funkcijos leidžia palaikyti stabilią temperatūrą, sumažinti jos svyravimus ir taip ilgiau išlaikyti maistą šviežią.
Šie įrenginiai taip pat pritaikyti patogiam kasdieniam naudojimui – automatinio atidarymo funkcija leidžia lengvai pasiekti šaldytuvo ar šaldiklio turinį net ir užimtomis rankomis, o išmanūs algoritmai optimizuoja atitirpinimo ciklus pagal individualius vartotojų įpročius.
Italijoje buvo pristatyti ir naujos kartos indaplovių modeliai. Inovatyvios indaplovės naudoja jutiklius bei dirbtinio intelekto algoritmus, kurie analizuoja nešvarumus ir automatiškai pritaiko tinkamiausią plovimo laiką bei intensyvumą. Tai leidžia pasiekti geresnius rezultatus be papildomų plovimo funkcijų ir kartu sumažinti vandens bei energijos sąnaudas.
„Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje matome vartotojų lūkesčių pokytį – vis svarbesni tampa ne pavieniai įrenginių parametrai, o jų kuriama vertė kasdienybėje. Dirbtiniu intelektu paremti sprendimai leidžia ne tik automatizuoti rutininius procesus, bet ir optimizuoti energijos bei laiko sąnaudas, prisitaikant prie realių namų ūkio įpročių. Tai iš esmės keičia santykį su buitimi – technologijos tampa nebe įrankiu, o aktyviu kasdienio gyvenimo partneriu“, – sako „Samsung“ komunikacijos vadovė Lietuvoje Eglė Tamelytė.
Energinis efektyvumas – ne privalumas, o būtinybė
Kylant elektros kainoms vis daugiau dėmesio tiek vartotojai, tiek gamintojai skiria energijos suvartojimo mažinimui. Bendrovės pristatyti įrenginiai dar kartą įrodo, kad technologijos gali reikšmingai sumažinti energijos sąnaudas ir prisidėti prie tvaresnio gyvenimo būdo.
Pavyzdžiui, naujos indaplovės gali būti iki 20 proc. efektyvesnės nei aukščiausios energinės klasės reikalavimai, o skalbimo įrenginiai – sunaudoti net iki 65 proc. mažiau energijos nei nustatyti standartai. Tai pasiekiama dėl automatinių režimų, kurie tiksliai įvertina skalbinių ar indų kiekį, nešvarumo lygį ir parenka optimalų veikimo režimą.
Šaldymo įrenginiuose taip pat diegiamos pažangios technologijos, leidžiančios efektyviau išlaikyti šaltį ir sumažinti energijos nuostolius net ir dažnai varstant duris.
„Energinis efektyvumas šiandien yra vienas svarbiausių kriterijų renkantis buitinę techniką. Įrenginiai vertinami per ilgalaikės naudos prizmę: kiek jie gali padėti sumažinti energijos ir kitų išteklių sąnaudas per visą naudojimo laikotarpį. Būtent todėl vis didesnę reikšmę įgyja technologijos, leidžiančios optimizuoti veikimą atsižvelgiant į vartotojo įpročius“, – pabrėžia E. Tamelytė.
Atviros erdvės diktuoja naujus sprendimus
Namų interjero rinkoje vis labiau įsitvirtina atviro išplanavimo būstai, kuriuose virtuvė tampa neatsiejama bendros gyvenamosios erdvės dalimi. Tai neišvengiamai keičia ir buitinės technikos sprendimus bei jiems keliamus reikalavimus.
Vienas iš išskirtinių Milane pristatytų produktų – kaitlentė su integruota garų surinkimo sistema. Toks sprendimas leidžia atsisakyti tradicinio gartraukio ir išlaikyti minimalistinę erdvės estetiką. Garai ir kvapai pašalinami tiesiog jų susidarymo vietoje, todėl net ir atvirose erdvėse užtikrinama gaivi ir komfortiška aplinka.
Kaitlentė taip pat pasižymi atspariu paviršiumi, kuris mažiau braižosi ir yra lengviau valomas, o išmanios kaitinimo zonos automatiškai prisitaiko prie naudojamų indų dydžio ir formos. Tai suteikia daugiau lankstumo gaminant ir leidžia efektyviau paskirstyti šilumą.
Be funkcionalumo, didelis dėmesys skiriamas ir dizainui – įrenginiai kuriami taip, kad galėtų būti sklandžiai integruojami į virtuvės baldus, turėtų minimalistinę išvaizdą ir neišsiskirtų iš bendros interjero estetikos.
„Virtuvė šiandien iš tiesų tampa erdve, kurioje ne tik gaminamas maistas, bet ir susitinkama, bendraujama, dirbama ar leidžiamas laisvalaikis. Tai natūraliai keičia ir vartotojų lūkesčius technologijoms – jos turi būti ne tik funkcionalios, bet ir nepastebimai įsilieti į bendrą namų aplinką. Vis svarbesnis tampa ne atskirų įrenginių dizainas ar funkcijos, o jų tarpusavio dermė ir galimybė prisitaikyti prie skirtingų gyvenimo scenarijų. Todėl šiandien vis dažniau kalbame apie tai, kaip technologijos padeda kurti harmoningą, estetišką ir prie žmogaus prisitaikančią aplinką“, – sako E. Tamelytė.
virtuvėbuitinė technikaMilanas
Rodyti daugiau žymių