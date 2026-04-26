BūstasPasidaryk pats

12 augalų sąrašas: jų pavasarį negalima genėti – galite nesulaukti žiedų

2026 m. balandžio 26 d. 18:13
Kad ir kaip norėtųsi susitvarkyti aplinką, šį troškimą verta sutramdyti, kitaip galite neišvysti žiedų. Pavasaris sodininkams yra svarbus metas, nes jis skelbia augalų vegetacijos periodo pradžią. O tai reiškia, kad reikia tvarkyti sodą.
Daugiau nuotraukų (5)
Tačiau, kad ir kaip norėtųsi pirmosiomis šiltomis dienomis nugenėti, jūsų nuomone, nereikalingus ūglius, nepersistenkite. Rizikuojate pašalinti žiedpumpurius dar jiems nespėjus pasirodyti. Pateikiame 12 augalų, kurių nereikėtų genėti pavasarį.
Azalijos arba rododendrai. Rododendrai žiedpumpurius krauna dar nuo praėjusių metų. Jei nugenėsite šį augalą pavasarį, jis gali nesužydėti. Jei genėjimas būtinas, atlikite tai iškart po žydėjimo, kad išlaikytumėte formą neaukodami žiedų.
Forsitija. Forsitija pražysta viena pirmųjų pavasarį. Švelniomis žiemomis ji gali sužydėti net vasario pabaigoje arba kovo pradžioje. Šis augalas gali būti nepaklusnus ir reikalauti reguliaraus genėjimo, tačiau geriau palaukti, kol jis nužydės.
Hortenzija. Kai kurios hortenzijų rūšys, ypač didžialapė ir ąžuolalapė, žydi ant senų ūglių. Genėjimas pavasarį pašalina žiedpumpurius, todėl tais metais žydėjimas bus silpnas arba jo visai nebus. Genėti reikėtų tik po žydėjimo arba vasaros pabaigoje, jei reikia formuoti krūmą. Šluotelines ir šviesiąsias hortenzijas galima genėti žiemos pabaigoje arba ankstyvą pavasarį, nes jos žydi ant jaunų ūglių.
Magnolija. Magnolijos žiedpumpurius kitam sezonui krauna vasaros pabaigoje ir rudenį, todėl pavasarinis genėjimas atima iš jų galimybę žydėti. Šie medžiai taip pat sunkiai gyja po stipraus genėjimo, todėl pjūviai daro daugiau žalos nei naudos. Jei genėti būtina, darykite tai iškart po žydėjimo arba vasaros pabaigoje.
Veigelė. Veigelė žydi ant senų ūglių, todėl ją genėti reikia vasaros viduryje arba pabaigoje, kitaip rizikuojate neišvysti pavasario žiedų. Nors noras praretinti augalą ar suteikti jam formą yra didelis, rizika nupjauti žiedpumpurius išlieka labai aukšta.
Ežiuolė. Pavasarį ežiuolę palikite ramybėje. Seni stiebai saugo jaunus ūglius, o žiemą teikia maistą paukščiams. Per ankstyvas genėjimas gali lemti tai, kad gležni nauji ūgliai nukentės nuo vėlyvųjų šalnų. Palaukite, kol nauji ūgliai pasieks kelių colių aukštį, ir tik tada šalinkite praėjusių metų stiebus.
Klemaliai. Per ankstyvas genėjimas gali pažeisti naujus klemalio ūglius ir sutrikdyti žiemojančių apdulkintojų buveines. Patariama palaukti su praėjusių metų stiebų šalinimu, kol pamatysite šviežius ūglius prie pagrindo.
Alyvos. Alyvos žydi ant senų ūglių, tai yra žiedpumpuriai formuojasi per praėjusią vasarą. Pavasarinis genėjimas juos pašalina, todėl žydėjimas gerokai sumažėja arba visai išnyksta. Geriausias laikas genėti yra iškart po žydėjimo.
Auskarėliai. Auskarėliai natūraliai apmiršta po žydėjimo, o genėjimas pavasarį gali susilpninti augalą. Lapai padeda kaupti energiją kitų metų augimui, todėl juos reikėtų palikti, kol jie pagels ir natūraliai nunyks vasarą.
Sinavados. Tai augalas, kuris geriau žydi kitą sezoną, jei pavasarį lieka nepaliestas. Per ankstyvas genėjimas gali pašalinti besivystančius žiedkočius ir sumažinti augalo gebėjimą brandinti sėklas. Jei reikia tvarkyti, palaukite žydėjimo pabaigos.
Putinas. Putinas paprastai žydi pavasarį, todėl jį geriausia genėti vasaros pradžioje, kai žiedai nuvysta. Per ankstyvas genėjimas gali lemti skurdų žydėjimą arba jo visišką nebuvimą.
Paprastoji cidonija. Paprastosios cidonijos niekada nereikėtų genėti pavasarį, kitaip pašalinsite ryškius jos žiedus. Krūmus reikėtų genėti iškart jiems nužydėjus ir dar nespėjus pilnai pasirodyti lapijai.
genėjimasPavasarisžiedai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.