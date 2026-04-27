Kur laikyti atidarytą saulėgrąžų aliejaus butelį: šaldytuve ar spintoje – jis pavirsta nuodais

2026 m. balandžio 27 d. 20:15
Ekspertai įspėja, kad netinkamai laikomas saulėgrąžų aliejus gali tapti nuodingu. Tad kaip tinkamai laikyti saulėgrąžų aliejų?
Pirma, saulėgrąžų aliejaus negalima užšaldyti ir apskritai leisti, kad jį paveiktų temperatūros svyravimai. Optimali saulėgrąžų aliejaus laikymo temperatūra – nuo +5 iki +20 laipsnių.
Antra, saulėgrąžų aliejus turi būti laikomas tamsoje, kadangi šviesoje jis oksiduojasi.
Specialistai rekomenduoja saulėgrąžų aliejų laikyti spintelėje, esančioje pakankamai toli nuo šilumos šaltinių (viryklės, radiatoriaus).
Taip pat saulėgrąžų aliejų galima laikyti šaldytuvo apatinėje lentynėlėje.
