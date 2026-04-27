Vos keli žingsniai pavasarį – ir sodas skęs žieduose visą vasarą: žiedų užteks ir namams

2026 m. balandžio 27 d. 16:40
Sodo vėdrynai (lot. Ranunculus) – tai daugiamečiai augalai (kai žiemos ne šaltos), kurių tankūs, sluoksniuoti žiedai primena mažyčius bijūnus arba pilnavidures rožes. Balti, rožiniai, oranžiniai, vyšniniai – jų atspalviai apima beveik visą spalvų paletę.
Krūmeliai užauga iki 30–50 cm aukščio, žydi nuo birželio iki rugpjūčio, ypač jei laiku pašalinami nužydėję žiedynai.
Vėdrynai yra ištvermingi: jie auga ir saulėtoje vietoje, ir pusiau šešėlyje, pakelia sausrą bei nereikalauja dažno laistymo. Šiltuose regionuose žiemoja dirvoje, o šaltesnio klimato zonose gumbasvogūniai iškasami ir saugomi.
Dauginami sėklomis arba gumbais. Sėklas galima sėti tiesiai į atvirą gruntą balandžio–gegužės mėnesiais arba daigams – kovo mėnesį.
Šie augalai puikiai tinka gėlynams, alpinariumams bei vazonams. Jie gražiai dera su dekoratyvinėmis žolėmis, šalavijais, katilėliais, laibeniais. Nuskinti vandenyje išsilaiko iki dviejų savaičių.
Sodinimas ir priežiūra
Dirvą vėdrynams ruoškite rudenį – perkaskite ir įterpkite humuso. Vieta turėtų būti saulėta arba su nedideliu pavėsiu.
Sodinant gumbasvogūnius „snapeliu“ žemyn, tarp augalų palikite 15–20 cm tarpus. Prieš sodinimą juos 4–5 valandas pamirkykite vandenyje arba silpname kalio permanganato tirpale.
Sausu oru gėles laistykite 2–3 kartus per savaitę, purenkite dirvą ir šalinkite piktžoles. Nužydėjusius žiedus nukirpkite, kad prailgintumėte žydėjimą. Žiemai gumbus iškaskite, išdžiovinkite ir laikykite sausame smėlyje arba durpėse vėsioje patalpoje.
Veislės skiriasi spalvomis ir aukščiu: žemaūgiai (iki 30 cm) tinka prie takų ar bortelių, aukštaūgiai (iki 60 cm) – skynimui ir gėlyno fonui.
