„Noriu dirbti“: statybos iš fizinio darbo virto technologijų sektoriumi

Laidoje dalyvaujantys ekspertai iš „EIKA Construction“ ir „Kauno tiltai“ vieningai pabrėžia – statybos šiandien yra kur kas daugiau nei fizinis darbas.
„Statyba yra kūryba“, – teigia „EIKA Construction“ direktorius Almantas Čebanauskas.
Pasak jo, sektorius dar turi daug erdvės technologiniam tobulėjimui, o inžinierių poreikis tik augs. Prognozuojama, kad iki 2030 metų Europos Sąjungoje gali trūkti daugiau nei 2 milijonų inžinierių.
Didelį vaidmenį pokyčiuose atlieka skaitmenizacija. „EIKA Construction“ projektavimo skyriaus vadovė Gintarė Auškalnienė pabrėžia BIM (statinio informacinio modeliavimo) svarbą:
„Anksčiau projektai buvo rengiami 2D brėžiniuose, o šiandien visa informacija perkeliama į 3D modelius, leidžiančius realiu laiku bendradarbiauti skirtingų sričių specialistams.“
Technologijos keičia ir kasdienį darbą statybvietėje – brėžiniai persikelia į mobiliuosius įrenginius, o procesai tampa greitesni ir efektyvesni. Tuo pačiu auga ir darbuotojų kompetencijų reikalavimai.
„Šiandien reikia ne tik patirties, bet ir motyvacijos, noro mokytis bei tobulėti“, – sako „EIKA Construction“ personalo ir IVS vadovė Elinga Šukienė.
Ji akcentuoja, kad sektorius siūlo plačias karjeros galimybes – nuo pirmųjų žingsnių iki vadovaujančių pozicijų per palyginti trumpą laiką.
Ne mažiau pokyčių vyksta ir kelių infrastruktūros srityje. „Kauno tiltai“ darbų vadovas Giedrius Zaturskis pabrėžia, kad į sektorių galima ateiti ir be patirties:
„Svarbiausia – noras dirbti ir mokytis. Visų reikalingų įgūdžių galima įgyti praktikoje.“
Jam antrina ir kelininkas Ramutis Jonavičius, išskiriantis komandinio darbo svarbą: „Vienas žmogus projekto neįgyvendins – viskas remiasi į komandą.“
Pažangios technologijos, tokios kaip 3D sistemų naudojimas kelių tiesime, leidžia darbus atlikti tiksliau ir efektyviau nei bet kada anksčiau. Specialistai pabrėžia, kad mitas apie prastus Lietuvos kelius vis labiau prasilenkia su realybe – kokybė nuolat gerėja, o standartai kyla.
Laidoje akcentuojama, kad tiek statybų, tiek infrastruktūros sektoriai šiandien yra perspektyvūs, siūlantys ne tik stabilias darbo vietas, bet ir prasmingą veiklą – kurti aplinką, kuri tiesiogiai veikia žmonių kasdienybę.
Statybos ir kelių infrastruktūra nebėra vien fizinis darbas – tai modernus, technologijomis grįstas sektorius, kuriame svarbiausi tampa žinios, inovacijos ir nuolatinis tobulėjimas.
Laida „Noriu dirbti“ ir toliau kviečia pažvelgti į profesijas be stereotipų – iš arti, per tikrų žmonių istorijas. Kartais pakanka vieno atviro pokalbio, kad nusistovėję įsitikinimai subyrėtų. Laidą žiūrėkite lrytas.lt portale.
