Užpuolė skruzdėlės? Problema slypi šiose jūsų kiemo vietose – patikrinkite jas

Maisto likučiai – pagrindinis traukos veiksnys. Kenkėjų kontrolės ekspertai nurodo, kad skruzdėlės aktyviausiai telkiasi ten, kur lengvai pasiekiamas maistas. Tai gali būti lauke paliktas augintinių ėdalas, nukritę vaisiai, komposto krūvos ar net nepastebėti saldžių gėrimų likučiai.
Net ir iš pažiūros švarios vietos gali tapti patrauklios – skruzdėlės seka vos pastebimus kvapo pėdsakus, kurie veda visą koloniją iki šaltinio.
Drėgmė ir vandens šaltiniai. Skruzdėlėms būtina drėgna aplinka, todėl jas vilioja nesandarios vandens žarnos, lašantys čiaupai ar stovintis vanduo. Ypač palankios sąlygos susidaro prie pastatų pamatų, kur kaupiasi drėgmė, bei mulčiuotose, lėtai džiūstančiose vietose.
Netvarkomos atliekos ir kompostas. Atviri šiukšlių konteineriai ar netinkamai uždengtos komposto krūvos sudaro ne tik maisto, bet ir šilumos bei prieglobsčio šaltinį. Tokios vietos dažnai tampa ilgalaikėmis skruzdėlių buveinėmis.
Mulčias ir augalinės liekanos. Mulčiuotos gėlynų vietos, lapų sankaupos ar nupjauta žolė sukuria drėgną ir nuo saulės apsaugotą terpę. Tokios sąlygos ypač palankios lizdams formuotis, ypač karštu ir sausu laikotarpiu. Peraugę augalai. Neprižiūrėti augalai – dar vienas veiksnys, didinantis skruzdėlių aktyvumą. Aukšta žolė, krūmai ar vijokliai sudaro apsaugą ir tuo pačiu palengvina patekimą į pastatų konstrukcijas.
Amarais užkrėsti augalai. Skruzdėlės dažnai glaudžiai susijusios su amarais – jos minta jų išskiriamu saldžiu skysčiu. Dėl to amarų pažeisti augalai gali tapti nuolatiniu skruzdėlių traukos centru ir padidinti jų populiaciją kieme.
Jau susiformavusios kolonijos. Kartais skruzdėlių gausėjimas reiškia, kad netoliese jau yra įsitvirtinusi kolonija. Tokiais atvejais vabzdžių aktyvumas didėja palaipsniui, o jų kontrolė tampa sudėtingesnė.
Kaip mažinti skruzdėlių plitimą. Pirmiausia – pradėkite nuo aplinkos tvarkymo: pašalinkite maisto likučius, sutvarkykite drėgmės šaltinius, prižiūrėkite savo augalus ir uždarykite šiukšlių talpas.
Kada kreiptis į specialistus. Jei skruzdėlių kolonijos plečiasi, atsiranda struktūrinių pažeidimų ar nepavyksta jų suvaldyti savarankiškai, rekomenduojama kreiptis į kenkėjų kontrolės specialistus. Profesionalios priemonės leidžia sunaikinti koloniją iš esmės, o ne tik sumažinti jos aktyvumą.