Kaip efektyviai nuvalyti lipnios juostos klijus nuo plastikinių langų rėmų per kelias minutes

Kodėl klijus sunku nuvalyti? Daugumos lipnių juostų pagrindą sudaro sintetinės dervos ir kaučiuko komponentai. Veikiant šilumai bei saulės šviesai, jie pamažu įsigeria į plastiką, todėl pašalinti juos vienu judesiu tampa neįmanoma. Svarbu veikti etapais: pirmiausia suminkštinti klijus, o tada atsargiai nuvalyti jų likučius.
Veiksmingi būdai
Aliejus arba vazelinas
Pats paprasčiausias būdas – naudoti aliejų, vazeliną arba riebų kremą. Riebus pagrindas pamažu suminkština klijus, po to juos lengva nuvalyti minkšta servetėle. Pakanka užtepti priemonę ant vatos diskelio, pridėti prie dėmės 10–15 minučių ir nuvalyti paviršių.
Spiritas arba degtinė
Etilo ar izopropilo spiritas, taip pat paprasta degtinė gerai tirpdo klijus. Sudrėkinkite vatos diskelį, nuvalykite užterštą vietą, palaukite kelias sekundes ir pašalinkite likučius. Tai vienas greičiausių būdų, ypač jei klijai dar nespėjo giliai įsigerti.
9 proc. actas taip pat padeda įveikti lipnias dėmes. Sudrėkinkite šluostę, pridėkite prie klijų pėdsako 5–7 minutėms, o tada nuvalykite paviršių. Šis metodas efektyviausias plonam klijų sluoksniui, likusiam po pagrindinio valymo.
Stiklų arba virtuvės valikliai
Universalūs stiklų ir virtuvės valikliai, ypač turintys spirito ar amoniako, gerai pašalina likusį lipnumą. Juos verta naudoti po pagrindinio valymo, kad visiškai neliktų klijų pėdsakų.
Plaukų džiovintuvas
Jei klijai itin sukietėję, padės fenas. Karštas oras suminkština pagrindą, todėl jį lengviau nuvalyti servetėle su aliejumi ar spiritu. Svarbu neperkaitinti plastiko: pakanka 30–40 sekundžių pūsti orą vidutiniu režimu.
Ko nereikėtų daryti
Nenaudokite acetono, benzino ar kitų agresyvių tirpiklių – jie palieka matines dėmes ir pažeidžia plastiko struktūrą. Nebandykite klijų grandyti peiliu ar metaline kempine: įbrėžimai greitai užsipildo purvu ir gadina lango išvaizdą. Nepalikite dėmių ilgam, nes laikui bėgant jas pašalinti tampa vis sunkiau.
