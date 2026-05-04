Jei delsite – kurkliai sunaikins derlių: liko nedaug laiko, kol dar galite juos sustabdyti

Po žeme gyvenantys kurkliai gali padaryti didelę žalą. Jie kasa tunelius po dirvos paviršiumi, ardo šaknų sistemą ir išrauna augalus. Be greitos reakcijos jie gali pridaryti rimtų bėdų.
Kurklius atpažinti nesunku – tai vabzdžiai su stipriomis, kastuvą primenančiomis priekinėmis kojomis, puikiai pritaikytomis kasimui. Jie gyvena vos kelių centimetrų gylyje, kur kuria sudėtingus tunelių tinklus. Kai kurios rūšys tiesiogiai minta augalų šaknimis ir ūgliais, kitos – organinėmis medžiagomis ar kitais vabzdžiais, tačiau daržui žalą daro visi.
Pirmieji požymiai, kad darže ar vejoje apsigyveno kurkliai:
paviršiuje matomos iškilusios, tunelius primenančios linijos,
dirva tampa minkšta, „kempiniška“,
atsiranda rudų, džiūstančių plotų,
paviršiuje matosi išjudinta žemė,
padidėja paukščių ar kitų gyvūnų aktyvumas – jie medžioja kurklius.
Įsitikinti, ar kurkliai išties apsigyveno jūsų plotuose galima atlikus muiluoto vandens testą: į įtartiną vietą pilamas vandens ir indų ploviklio mišinys. Jei per kelias minutes į paviršių išlenda keli kurkliai, daržui reikalingas „gydymas“.
Kada kovoti geriausiai
Svarbiausias čia – laikas. Efektyviausia imtis veiksmų ankstyvą vasarą, kai išsirita jauni kurkliai. Tuomet jie yra arčiau paviršiaus, jų kūnai minkštesni, todėl juos lengviau sunaikinti.
Cheminės priemonės: greitas efektas
Kai pažeidimai jau matomi, galima naudoti insekticidus. Efektyvios tiek skystos, tiek granuliuotos priemonės, kurios įsiskverbia į dirvą ir pasiekia vabzdžius jų tuneliuose.
Lietuvoje daržininkams svarbiausia rinktis ne konkrečią veikliąją medžiagą, o ieškoti produktų, kurių etiketėje aiškiai nurodyta, kad jie skirti dirvos kenkėjams naikinti.
Renkantis verta atkreipti dėmesį:
ar priemonė skirta naudoti dirvoje, o ne tik ant lapų, ar ji veikia ropojančius ar dirvoje gyvenančius kenkėjus, ar ją reikia laistyti po panaudojimo, kad pasiektų gilesnius sluoksnius. Svarbu tiksliai laikytis instrukcijų ir naudoti priemones tuo metu, kai kurkliai yra arčiau paviršiaus – ankstyvą vasarą. Tada cheminės priemonės veikia efektyviausiai.
Natūralūs metodai: ilgalaikis sprendimas
Ekologiniai sprendimai dažnai veikia lėčiau, bet užtikrina ilgalaikį rezultatą.
Vienas efektyviausių būdų – naudingosios nematodos. Tai mikroskopiniai „gerieji“ dirvožemio organizmai, kurie užkrečia kurklius bakterijomis ir per kelias dienas juos sunaikina. Ši priemonė laikoma saugia žmonėms, gyvūnams ir naudingiems vabzdžiams, todėl plačiai naudojama ekologinėje sodininkystėje. Lietuvoje nematodos parduodamos kaip biologinės augalų apsaugos priemonė, dažniausiai skystos ar miltelių formos.
Taip pat naudojamas neem aliejus – natūrali, sodininkystėje naudojama augalinė priemonė nuo kenkėjų, kuri pažeidžia vabzdžių apsauginį sluoksnį ir slopina jų plitimą. Lietuvoje jis dažniausiai parduodamas ne kaip pesticidas, o kaip augalų priežiūros produktas.
Dar viena strategija – skatinti natūralius priešus. Kurklius naikina parazitinės vapsvos, dirviniai vabalai, plėšrieji vabzdžiai, paukščiai ir varlės.
Jei pastebite, kad veją kasa kiti gyvūnai, pavyzdžiui, paukščiai, tai dažnai ženklas, kad jie medžioja kurklius.
Esant mažam kiekiui, kurklius galima naikinti ir rankiniu būdu – prieš tai juos išviliojus į paviršių, pavyzdžiui, naudojant muiluoto vandens tirpalą.
Prevencija – svarbiausia dalis
Sveika veja ar daržas yra mažiau patrauklus kurkliams. Todėl svarbu:
tinkamai pjauti žolę, laistyti rečiau, bet gausiai, kad drėgmė pasiektų gilesnius sluoksnius, vengti per didelio šiaudų sluoksnio, rinktis atsparesnes augalų veisles, riboti ryškų lauko apšvietimą, kuris traukia kurklius veisimosi metu. Kurklius ypač traukia drėgna, puri ir organinėmis medžiagomis turtinga dirva, todėl perlaistymas ar apleista žemė sudaro jiems idealias sąlygas.