Gėlininkės atrado naują trąšą: šios virtuvės atliekos pelargonijas priverčia gausiai žydėti iki šalnų

Naminės trąšos iš bulvių ir mielių
Pelargonijos – vienos populiariausių augalų, tačiau norint, kad jos žydėtų gausiai, reikia papildomų maistinių medžiagų, ypač augimo laikotarpiu.
Pagrindas – bulvių lupenos, kurios turi daug kalio. Jas reikia sudėti į puodą, užpilti maždaug litru vandens ir pavirti kelias minutes. Atvėsus skystį būtina perkošti.
Tuomet į jį dedamos mielės: apie 15 gramų šviežių mielių ištirpinama drungname vandenyje ir sumaišoma su bulvių nuoviru. Gautą mišinį reikia dar praskiesti vandeniu santykiu 1:1.
Tokiu tirpalu augalus rekomenduojama laistyti kas kelias dienas, geriausia – kas trečią įprastą laistymą. Svarbu, kad dirva būtų šiek tiek drėgna. Rezultatas – stipresnės šaknys, sveikesni lapai ir gerokai daugiau žiedų.
Labai svarbu – laistymas
Norint, kad pelargonijos atskleistų visą savo grožį, svarbios ir kitos sąlygos. Šie augalai mėgsta saulę, todėl geriausiai jaučiasi šviesiose vietose. Taip pat būtina tinkamai laistyti – dirva turi būti nuolat šiek tiek drėgna, bet ne per šlapia, nes perteklius gali sukelti šaknų puvimą.
Ne mažiau svarbu reguliariai šalinti nužydėjusius žiedus ir sausas lapų dalis. Tai skatina augalą formuoti naujus žiedus. Kartkartėmis verta patrumpinti ūglius – taip pelargonijos išlaiko gražią formą ir tampa tankesnės.
Atėjus žiemai augalus rekomenduojama perkelti į šviesią, vėsesnę patalpą ir sumažinti laistymą. Taip jos lengviau peržiemos ir kitą sezoną vėl gausiai žydės.
