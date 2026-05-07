Patyrę sodybų šeimininkai žino, kaip nuraminti įkyrias vapsvas – neskausmingai

Nors dažniausiai vapsvos mums siejasi tik su įkyriu zujimu aplink maistą ar gėrimus lauke, verta prisiminti, kad jos atlieka ir svarbų vaidmenį gamtoje. Kaip ir bitės, jos prisideda prie augalų apdulkinimo, be to, naikina kitus vabzdžius – amarus, kenkėjus, vikšrus ar net erkes.
Vis dėlto tai retai keičia žmonių požiūrį – vapsvų bijoma ne mažiau nei uodų, o gal net labiau. Ir ne be priežasties: jų įgėlimas yra ne tik skausmingas, bet kai kuriais atvejais gali sukelti rimtų sveikatos komplikacijų ar net būti pavojingas gyvybei.
Dėl šios priežasties vis daugiau dėmesio skiriama ne vabzdžių naikinimui, o jų atbaidymui. Specialistai pabrėžia, kad bandymai jas nuvyti staigiais judesiais dažnai duoda priešingą efektą – vapsvos tampa dar agresyvesnės. Todėl kur kas efektyviau yra pasitelkti kvapus, kurie joms yra itin nemalonūs.
Tarp tokių natūralių „repelentų“ minimi:
gvazdikėlių eterinis aliejus,
actas,
citrinų aromatas,
bazilikas, mėta, mairūnas, čiobreliai,
pelynas, eukaliptas, česnakas, arbatmedžio aliejus.
Šie kvapai veikia kaip natūralus barjeras – vos juos pajutusios vapsvos linkusios laikytis atokiau. Jei kyla įtarimas, kad jos gali pradėti sukti lizdą tam tikroje vietoje, rekomenduojama ją apipurkšti actu – tai gali veiksmingai atgrasyti vabzdžius nuo įsikūrimo.
Dar vienas sprendimas – augalai. Net ir nedidelėse erdvėse, pavyzdžiui, balkone ar terasoje, galima auginti vapsvoms nepatinkančias rūšis. Levandos, mėtos, melisos, čiobreliai, kai kurios pelargonijos, citrininės kvapiosios žolės ar net našlaitės gali padėti sukurti aplinką, kurios vapsvos vengs.
Įdomu ir tai, kad kai kuriose šalyse vapsvos yra saugomos. Pavyzdžiui, Vokietijoje už jų nužudymą gali grėsti itin didelės baudos – kai kuriuose regionuose jos siekia net dešimtis tūkstančių eurų.