Pomidorų kerų mažėja net lietuvių šiltnamiuose: štai ką renkasi šalia jų

Tokią tendenciją pastebi ir britų leidinys „The Guardian“. Jame rašoma, kad šiltnamiai tampa ilgesnio sezono daržu – juose auginami žalumynai, prieskoniniai augalai, baklažanai ar net melionai.
Viena įdomiausių alternatyvų lietuviškuose šiltnamiuose šiandien vadinami baklažanai. Nors daugelis juos vis dar laiko gana egzotiška daržove, augintojai pastebi, kad būtent šiltnamyje jie jaučiasi puikiai. Baklažanai mėgsta tai, ko vasarą po danga paprastai netrūksta – daug šilumos, saulės ir stabilų mikroklimatą.
Skirtingai nei ridikėliai ar salotos, kurios vasaros karštyje greitai perauga ir pradeda žydėti, baklažanai šiltnamyje gerai dera net per didžiausias kaitras. Dėl to vis daugiau sodininkų šiltnamį pradeda skirstyti pagal sezonus: pavasarį jame augina žalumynus, vasarą vietą užleidžia šilumamėgėms kultūroms, o rudenį vėl grįžta prie lapinių daržovių.
Pradedantiesiems dažniausiai rekomenduojamos tradicinės, ankstyvesnės veislės. Lietuvoje nesunkiai randama klasikinė „Black Beauty“ – sena, patikima veislė, užauginanti stambius tamsiai violetinius vaisius. Taip pat populiarėja „Long Purple“ arba „Violetta Lunga“ tipo baklažanai – jų vaisiai ilgesni, o patys augalai dažnai dera gausiau.
Baklažanams svarbiausia šiluma, todėl jų nereikėtų sodinti į neįšilusią dirvą. Šaltis labai pristabdo augimą, todėl daigus patariama į šiltnamį perkelti tik tada, kai jau nusistovi stabilesni orai.
Svarbi ir dar viena detalė – baklažanai mėgsta šviesą bei erdvę. Jei šiltnamis perpildytas aukštais pomidorais, augalai gauna mažiau saulės ir prasčiau dera.
Baklažanai nemėgsta ir perteklinės drėgmės. Jie geriau jaučiasi kiek sausesnėje aplinkoje nei agurkai (nesodinkite šalia), todėl svarbu reguliariai vėdinti šiltnamį ir neperlaistyti. Vaisius rekomenduojama skinti dar blizgia odele – per ilgai palikti jie gali tapti kartesni.
Be baklažanų, šiltnamiuose vis dažniau atsiranda ir azijinių žalumynų. Nors pavadinimai dar daug kam skamba neįprastai, jų sėklų jau galima rasti ir Lietuvoje. Populiarėja mizuna, pak choi, tatsoi ar komatsuna – greitai augantys, švelniai aitroko skonio žalumynai, tinkantys salotoms, sriuboms ar wok patiekalams.
Tiesa, šie augalai, kaip ir ridikėliai ar salotos, nemėgsta didelių vasaros karščių. Geriausiai jie dera ankstyvą pavasarį arba rudenį. Tačiau pirmoji gegužės pusė dar laikoma tinkamu metu sėjai, tačiau sodininkai pataria nesėti viso ploto iš karto. Kur kas praktiškiau žalumynus sėti mažesnėmis partijomis kas savaitę ar dvi – tuomet lapai ilgiau išlieka jauni ir švelnūs.
Šiltu oru azijinius žalumynus rekomenduojama auginti ne pačioje karščiausioje šiltnamio vietoje, o arčiau kraštų ar ten, kur bent dalį dienos susidaro pavėsis. Priešingu atveju augalai gali greitai ištįsti ir pradėti žydėti.
