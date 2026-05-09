Nauja „Lietuvos ryto“ TV laida „Sodas ir daržas“: jaunasis ūkininkas Nojus mokysis daržininkystės

2026 m. gegužės 9 d. 07:00
Jau netrukus Lietuvos ryto TV eteryje startuos nauja ir praktiška laida „Sodas ir daržas“. Jos kūrėjai žada ne tik naudingus patarimus, bet ir tikrą, nesuvaidintą kasdienybę sode ar darže. Jau šį sekmadienį 10:30 val. žiūrovai kartu su vedėjais galės pasinerti į augalininkystės pasaulį. Vienas iš laidos veidų – gerai socialinių tinklų vartotojams pažįstamas Nojus Ambrazevičius.
Nors 23 metų Nojus vaikystėje svajojo tapti astronautu, šiandien jis – Biržų krašto ūkininkas, dešimtis tūkstančių peržiūrų internete renkantis turinio kūrėjas ir hailendų veislės galvijų augintojas. Nojus neslepia, kad šis pavasaris jam bus kitoks.
„Šį pavasarį nusprendžiau, kad noriu išmokti daugiau nei ūkininkavimas – noriu sužinoti daržininkystės paslapčių, kaip užauginti skaniausias daržoves visoje gatvėje. Jūs galėsite kartu su manimi kiekvieną sekmadienį mokytis, kaip tai padaryti“, – entuziastingai sako N. Ambrazevičius.
Pirmoje laidoje Nojus ne tik aplankys savo „meškiukus“ primenančias gauruotąsias karvutes, tarp kurių ir mažoji Barbė, bet ir stos į kovą su didžiausiu daržininkų siaubu.
„Kviečiu pirmą sezono laidą pradėti nuo visiems labai aktualios temos – šliužų. Šliužai yra tikras galvos skausmas tiek ūkininkams, tiek daržininkams, nes pridaro labai daug žalos. Gali atrodyti, kad dabar jų nėra, bet turiu liūdną žinią – per žiemą jie tikrai neįšala, jie ruošiasi išlysti ir suvalgyti jūsų derlių. Tad mažiau kalbų, daugiau darbų – einame jų ieškoti“, – ryžtingai nusiteikęs jaunasis ūkininkas.
Kartu su Nojumi laidą ves ir apželdinimo specialistė Kamilė Lymontienė. Pirmojoje sezono laidoje profesionalė pasidalins įžvalgomis apie problemas, kurios pavasarį kamuoja bene kiekvieną sodybos šeimininką: ką daryti, jei apšalo rožės, kaip tinkamai paruošti veją šiltajam sezonui, kad ji džiugintų akį visą vasarą.
Be praktinių patarimų, žiūrovų laukia ir technologijų bandymai. Laidos komanda išbandys „Techzona“ įmonės siūlomą išmanųjį pagalbininką – belaidį vejos robotą „DREAME A3 AWD“. Kamilė parodys, kaip paprastai, naudojantis telefonu, galima sukurti sklypo žemėlapį, nustatyti zonas, kurių robotas neturėtų pjauti ir kaip paprasta prižiūrėti tokį įrenginį.
Laidos kūrėjai tikisi, kad Nojaus nuoširdumas ir Kamilės profesinės žinios sudomins žiūrovus sekmadienio rytus leisti kartu. Nuo kasdienių sodo ir daržo priežiūros iššūkių iki naujausių technologijų išbandymo – visa tai laidoje „Sodas ir daržas“.
Laidą „Sodas ir daržas“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 10:30 val. per „Lietuvos ryto“ TV.
