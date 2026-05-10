Be šių dviejų sodo priemonių neišsiversite – jas galite pasidaryti patys ir ženkliai pagerinti derlių

Taupymo svetainės sodininkystės entuziastas Michaelas Foote’as leidiniui „The Sun“ sakė, kad nebrangią ir veiksmingą priemonę galima pasigaminti iš dviejų produktų, kuriuos daugelis turi namuose.
„Tam tereikia dviejų nebrangių spintelėje randamų produktų. Viskas, ko reikia, – šviežia aitrioji paprika ir šviežias česnakas“, – teigė jis.
Natūralaus purškalo receptas
Norint pasigaminti naminį purškalą nuo kenkėjų, reikia sutrinti tris česnako skilteles ir susmulkinti saują aitriųjų paprikų.
Tuomet šiuos ingredientus sumaišyti maždaug su litru vandens ir įpilti šlakelį skysto muilo.
Mišinį reikėtų palikti per naktį, kad česnakas ir paprikos gerai pritrauktų vandenį. Kitą rytą skystį perkoškite per sietelį, supilkite į purkštuvą ir naudokite kaip įprasta.
Dėl savo stipraus kvapo česnakas natūraliai atbaido vikšrus, vabalus ir amarus, o aitriųjų paprikų aštrumas sukuria kenkėjams nepalankią aplinką – trukdo maitintis augalais.
„Nupurkškite augalus ir stebėkite, kaip kenkėjai traukiasi, nepadarydami žalos nei jūsų augalams, nei piniginei, nei aplinkai. Šis mišinys atlieka tą pačią funkciją kaip ir komercinės priemonės, tačiau kainuoja kur kas mažiau“, – sakė M. Foote’as.
Kaip dar sutaupyti sode
Tai – ne vienintelis jo siūlomas būdas neišlaidauti sodo prekėms. Namuose galima pasigaminti ir kompostą, užuot pirkus jau paruoštą.
Tam tereikia sluoksniuoti vadinamąją „žaliąją“ ir „rudąją“ medžiagą. Prie žaliosios tinka vaisių ir daržovių lupenos, kavos tirščiai, šviežiai nupjauta žolė. Prie rudosios – sausi lapai, šiaudai, smulkinti laikraščiai ar kartonas.
Reguliariai prižiūrint, maistingą kompostą galima gauti per tris–šešis mėnesius. Likę kavos tirščiai gali padėti atbaidyti ir kai kuriuos kenkėjus, pavyzdžiui, šliužus.
M. Foote’as taip pat pataria sodo įrankių ieškoti ne tik naujų prekių parduotuvėse, bet ir dėvėtų daiktų prekyvietėse ar internetinėse platformose.
Dar viena paprasta taisyklė: sodo įrankius verta reguliariai valyti, galąsti ir sutepti alyva. Tinkama priežiūra pailgina jų tarnavimo laiką, sumažina poreikį juos dažnai keisti.
