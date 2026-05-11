Dėmių atpažinimas realiu laiku: į rinką žengia naujos kartos robotai siurbliai

Norėdami palengvinti buities darbus ir nuolat ieškodami naujų technologinių sprendimų ECOVACS rinkai pristatė naujos kartos robotus siurblius DEEBOT X12, kuriais siekiama iš esmės pakeisti grindų priežiūros principą. Gamintojų teigimu, tai vienas pažangiausių modelių, orientuotas į realų rezultatą: ne tik į tai, kad grindys atrodytų švarios, bet kad jos tokios būtų iš tikrųjų.
Šiame modelyje akcentuojamas ne vien siurbimas, bet visas valymo procesas – nuo nešvarumų atpažinimo iki jų pašalinimo ir pačios sistemos priežiūros. Tai reiškia, kad vartotojo vaidmuo sumažinamas iki minimumo, o švara namuose yra palaikoma nuolat.
Dvigubo purškimo technologija: valymas, kuris prasideda dar prieš paliečiant grindis
Susiję straipsniai
Didžiausias technologinis šuolis šiame modelyje – „FocusJet“ dvigubo purškimo sistema. Ji iš esmės keičia patį grindų valymo principą. Tradiciniai robotai dažniausiai remiasi mechaniniu kontaktu – šluoste ar voleliu, kuris bando pašalinti nešvarumus. Tačiau ECOVACS DEEBOT X12 pirmiausia dėmę „paruošia“ valymui.
Du aukšto slėgio purkštukai purškia valiklį tiesiai ant nešvarios vietos, jį paskirstydami taip, kad dėmė būtų pilnai sudrėkinta. Tik po to įsijungia mechaninis valymas su plovimo voleliu. Šis dviejų etapų procesas leidžia efektyviai pašalinti net sudėtingas dėmes – nuo išdžiūvusių skysčių iki riebalų likučių virtuvėje.
Svarbu ir tai, kad robotas pats įvertina nešvarumų pobūdį ir prireikus padidina purškimo intensyvumą. Įrenginio purškimo slėgis gali siekti iki 46 000 Pa, priklausomai nuo nešvarumų. Toks sprendimas leidžia pasiekti gilesnį valymo efektą nei įprastuose robotuose ir rodo, kaip sparčiai modernūs robotai siurbliai artėja prie aukštesnės klasės grindų priežiūros technologijų.
Svarbiausia, kad visas procesas vyksta automatiškai – sistema pati atpažįsta dėmes ir nusprendžia, kada reikalingas intensyvesnis režimas.
Plovimo volelio valymas ir galia: rezultatas matomas iš karto
Vienas iš svarbiausių kriterijų, į kurį reiktų atkreipti dėmesį renkantis robotą siurblį – tai, kaip jis veikia realiomis, o ne idealiomis aplinkos sąlygomis. Svarbi ECOVACS DEEBOT X12 funkcija – „OZMO Roller 3.0“ sistema. Pailgintas, 27 cm volelis leidžia greičiau išvalyti didesnį plotą, o svarbiausia, kad jis nuolat išsiplauna valymo metu. Tai reiškia, kad nešvarumai nėra išnešiojami po namus, o iš karto pašalinami, todėl grindys išlieka tolygiai švarios ir be dryžių.
Roboto siurblio funkcionalumą taip pat lengva pastebėti vietose, kuriose vyksta daugiausiai judėjimo namuose: prie įėjimo, koridoriuose ar aplink baldus. Būtent čia dažniausiai kaupiasi smulkus purvas, dulkės ar gyvūnų plaukai, kurie įprastai greitai „grįžta“ net ir po valymo. Todėl svarbu ne tik nuvalyti grindų paviršių, bet ir iš tikrųjų pašalinti nešvarumus. Ecovacs Deebot X12 išsiskiria pažangia siurbimo sistema – iki 22 000 Pa siekianti galia ir 22 l/s oro srautas leidžia efektyviai surinkti tiek smulkias dulkes, tiek stambesnius nešvarumus.
Svarbios ir praktinės siurblio funkcijos, apie kurias dažnai nepagalvojame, bet kasdienybėje jos turi didelę reikšmę. Robotas lengvai pasiekia kampus ir grindjuostes, o taikant specialią ZeroTangle 4.0 technologiją plaukai nesivelia aplink šepetį, todėl nereikia nuolat jo valyti. Ilgas veikimo laikas, siekiantis iki 497 minučių, leidžia jam dirbti be pertraukų net didesniuose namuose, todėl valymas nevirsta dar viena užduotimi, kurią reikia planuoti.
Robotas siurblys, kuris savimi pasirūpina pats
Vienas svarbiausių šiuolaikinių technologijų privalumų – gebėjimas veikti savarankiškai. ECOVACS DEEBOT X12 šioje srityje siūlo pilną sprendimą: nuo grindų valymo iki įrenginio priežiūros.
Pagrindinį vaidmenį čia atlieka „OmniCyclone“ stotelė, kuri tampa visos sistemos centru. Ji ne tik įkrauna robotą, bet ir automatiškai ištuština dulkes, išplauna volelį bei pasirūpina visos sistemos švara. Svarbu ir tai, kad nenaudojami dulkių maišeliai, todėl nereikia jų nuolat keisti, priežiūra tampa paprastesnė ir pigesnė ilguoju laikotarpiu.
Papildomą vertę kuria ir tai, kaip sprendžiami kasdieniai, bet dažnai nepatogūs darbai. Stotelė pati išsivalo, karštu vandeniu plauna volelį, o esant skirtingiems nešvarumams automatiškai parenka tinkamą valymo tirpalą. Tai reiškia, kad robotas ne tik veikia savarankiškai, bet ir prisitaiko prie situacijos – nuo lengvos kasdienės priežiūros iki intensyvesnio valymo.
Namų švaros koordinatoriumi tampa AGENT YIKO
Visą šią roboto siurblio technologinę sistemą apjungia dar labiau patobulintas dirbtinio intelekto sprendimas AGENT YIKO 2.0. Tai ne tik valdymo funkcija, bet ir pilnavertis „namų švaros koordinatorius“, kuris priima sprendimus vietoje vartotojo.
AGENT YIKO 2.0 analizuoja namų aplinką, mokosi iš kasdienių įpročių ir automatiškai sudaro optimalų valymo grafiką. Jis gali diferencijuoti patalpas pagal jų naudojimą, skirti daugiau dėmesio virtuvei ar koridoriui, o esant augintiniams – prisitaikyti prie jų judėjimo ir paliekamų nešvarumų. Be to, sistema padeda nuo pat pirmo naudojimo, nes pateikia aiškias instrukcijas, diagnozuoja galimus trikdžius ir leidžia išvengti papildomo vartotojo įsikišimo.
Tai reiškia, kad grindų valymas tampa nebe užduotimi, o procesu, kuris vyksta pats – be planavimo, priminimų ar nuolatinio tikrinimo. ECOVACS DEEBOT X12 ne tik vykdo komandas, bet ir pats prisitaiko prie kasdienio gyvenimo ritmo, todėl švara palaikoma nuolat, be papildomų pastangų. Vartotojui belieka paprastas dalykas – nebesukti galvos dėl grindų valymo.