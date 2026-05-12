Šią klaidą daro daugelis pradedančiųjų: neteisingos trąšos gali sugadinti visą derlių

Dažniausiai renkamasi tarp dviejų populiarių priemonių – amonio salietros ir magnio sulfato. Svarbu suprasti, kad šių preparatų veikimo mechanizmai iš esmės skiriasi ir jie atlieka specifines užduotis, todėl nėra tarpusavyje pakeičiami, o veikiau vienas kitą papildo.
Kaip augalus veikia amonio salietra
Amonio salietra yra klasikinė azoto trąša, kurioje veikliosios medžiagos kiekis siekia maždaug 34%. Pagrindinis jos vaidmuo – suteikti galingą impulsą vegetatyvinei masei auginti. Dėl azoto lapai tampa dideli, sultingi ir įgauna sodrią išvaizdą. Geriausias laikas ją naudoti – ankstyvas pavasaris, kai dirva tik ką išsilaisvina nuo sniego.
Šias trąšas naudoti reikia atsargiai:
Dėl didelio azoto mobilumo dirvožemyje jį lengvai išplauna gausūs pavasario lietūs. Viršijus dozę, būsimame derliuje gali susikaupti nitratai. Amonio salietra yra sprogi medžiaga, todėl ją griežtai draudžiama laikyti šalia anglies, pjuvenų ar rūgščių, taip pat negalima kaitinti. Kam augalus tręšti magnio sulfatu
Priešingai nei salietra, magnio sulfatas koncentruojasi į vidinius augalo procesus. Jo sudėtyje yra apie 16 proc. magnio ir 13 proc. sieros. Magnis yra centrinis chlorofilo molekulės atomas, todėl šis elementas atsakingas už fotosintezės intensyvumą. Jo naudojimas padeda augalams geriau pasisavinti kitas maistines medžiagas, stiprina stiebus ir užkerta kelią chlorozei – ligai, kai lapų gyslos lieka žalios, o pats lapas pagelsta.
Šios trąšos ypač efektyvios smėlingose dirvose, kur magnis greitai išplaunamas, taip pat mezgantis vaisiams, nes jos padidina cukraus kiekį ir vaisių kokybę. Nors magnio sulfatas laikomas saugesniu naudoti, pats savaime sezono pradžioje jis neduos pageidaujamo efekto, jei augalui trūks azoto ląstelėms formuoti.
Tad kuo geriau tręšti augalus?
Patyrę agronomai pataria trąšas rinktis atsižvelgiant į dirvožemio būklę ir ankstesnius tręšimus:
Smėlingas dirvožemis arba netręšta rudenį: vertėtų pradėti nuo amonio salietros.
Tirpalas proporcija 20–30 g kibirui vandens padės greitai startuoti kopūstams, svogūnams ir įvairioms salotoms.
Derlingas dirvožemis (juodžemis) arba tręšta rudenį: jei rudens metu buvo įterptas humusas ar karbamidas, geriau rinktis magnio sulfatą. Tai apsaugos augalus nuo „nutukimo“ – perdėto žalumos augimo būsimo derliaus sąskaita – bei užtikrins atsparumą stresui ir pagerins pirmųjų daržovių skonį.
Idealus duetas maksimaliam derliui
Didžiausią našumą galima pasiekti ne renkantis vieną iš dviejų priemonių, o jas naudojant nuosekliai. Profesionalus požiūris – sukurti duetą, kuriame kiekvienas elementas atlieka savo vaidmenį tinkamu laiku.
Pirmąją savaitę rekomenduojama išberti amonio salietrą, kad būtų stimuliuojamas lapų augimas.
Po 7–10 dienų atlikite antrąjį tręšimą magnio sulfatu, kad aktyvuotumėte fotosintezę naujuose lapuose.
Pagrindinė naujokų klaida – bandymas sumaišyti šiuos du komponentus vienoje talpoje. Toks derinys sukelia cheminę reakciją, dėl kurios tirpalas stipriai atšąla, o trąšų efektyvumas prarandamas.
Atskiras tręšimas su savaitės pertrauka leidžia azotui ir magniui veikti sinergiškai, užtikrinant sveiką sodo išvaizdą ir gausų derlių.
Šaltinis: tsn.ua