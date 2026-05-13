Beveik pusei Vilniaus gyventojų – nemaloni žinia: laikinai dings karštas vanduo

Pasak bendrovės, šiemet bandymų apmtys sumažintos, tad laikino tiekimo sutrikimo išvengs apie 46 proc. vilniečių.
„Šiemet karšto vandens išjungimų dėl hidraulinių bandymų nepajus didžioji dalis Pilaitės, Senamiesčio, Naujamiesčio, Justiniškių, Pašilaičių, Paupio, Visorių, Žirmūnų, Šnipiškių ir Vilkpėdės gyventojų“, – pranešime nurodė „Gijos“.
Visgi bendrovė pažymi, kad kai kuriose vietose atliekamos vamzdynų rekonstrukcijos ar prijungiami nauji pastatai, todėl karštas vanduo gali būti taip pat laikinai netiekiamas.
