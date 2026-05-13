BūstasPasidaryk pats

Beveik pusei Vilniaus gyventojų – nemaloni žinia: laikinai dings karštas vanduo

2026 m. gegužės 13 d. 11:04
Vilniuje pradėti planiniai vamzdynų diagnostikos ir hidraulinių bandymų darbai. Todėl jų metu dalyje sostinės gali būti laikinai nutrauktas karšto vandens tiekimas, trečiadienį pranešė centralizuotos šilumos tiekėja „Gijos“.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak bendrovės, šiemet bandymų apmtys sumažintos, tad laikino tiekimo sutrikimo išvengs apie 46 proc. vilniečių.
„Šiemet karšto vandens išjungimų dėl hidraulinių bandymų nepajus didžioji dalis Pilaitės, Senamiesčio, Naujamiesčio, Justiniškių, Pašilaičių, Paupio, Visorių, Žirmūnų, Šnipiškių ir Vilkpėdės gyventojų“, – pranešime nurodė „Gijos“.
Visgi bendrovė pažymi, kad kai kuriose vietose atliekamos vamzdynų rekonstrukcijos ar prijungiami nauji pastatai, todėl karštas vanduo gali būti taip pat laikinai netiekiamas.
Susiję straipsniai
Įspėja gyventojus: šį pavasarį būtina patikrinti vandenį – pavojus gali būti nematomas

Įspėja gyventojus: šį pavasarį būtina patikrinti vandenį – pavojus gali būti nematomas

Net po plovimo kriauklė neatrodo pakankamai švari: kalti jūsų įpročiai

Net po plovimo kriauklė neatrodo pakankamai švari: kalti jūsų įpročiai

Kretingoje trūkęs vamzdis pridarė daug žalos: užlietos patalpos, žmonės buvo priversti jas palikti

Kretingoje trūkęs vamzdis pridarė daug žalos: užlietos patalpos, žmonės buvo priversti jas palikti

Vanduokarštas vanduovamzdynai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.