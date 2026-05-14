Šiems medžiams priskiriama ypatinga galia: kaip tinkamai iš jų „pasiimti“ energiją

Tiesa, tokie teiginiai nėra pagrįsti mokslu ir priklauso ezoterikos bei liaudies tikėjimų sričiai.
Pasak M. Gordejevo, kai kurie medžiai ne tiek „duoda“ energijos, kiek ją sugeria. Dėl to jie kartais vadinami „medžiais-vampyrais“. Ezoterikoje manoma, kad tai gali būti naudinga žmonėms, jaučiantiems emocinį nuovargį, stresą ar vidinę įtampą.
Vienu stipriausių tokių medžių įvardijamas paprastasis, arba arklinis, kaštonas. Tikima, kad jis padeda atsikratyti įkyrių minčių, emocinės perkrovos ir sustingusios energijos. Vis dėlto pabrėžiama, kad prie šio medžio nereikėtų būti pernelyg ilgai – esą jo poveikis labai stiprus.
Tuo metu tikrasis kaštonas, pasak ezoterikų, pasižymi švelnesniu poveikiu. Teigiama, kad jis gali padėti atkurti vidinę pusiausvyrą ir sumažinti nervinę įtampą. Tokį medį dažniausiai rekomenduojama žmonėms, kurie jaučiasi pavargę nuo kasdienio tempo.
Ypatinga galia liaudies tikėjimuose nuo seno priskiriama drebulei. M. Gordejevas ją vadina vienu stipriausių „energetinių valytojų“. Tikima, kad drebulė gali sugerti ne tik emocinę įtampą, bet ir su ligomis siejamą neigiamą energiją.
Vis dėlto perspėjama, kad visiškai išsekusiems žmonėms ilgai būti prie drebulės nereikėtų, nes medis esą gali „atimti“ ir likusias jėgas.
Norint pajusti vadinamąjį medžių poveikį, rekomenduojama kelias minutes pastovėti prie kamieno, atsiremti nugara ar paliesti medį rankomis. Ezoterikoje tikima, kad tuo metu neigiama energija tarsi „nuteka“ į žemę.
Psichologai ir gamtos terapijos specialistai atkreipia dėmesį, kad pats buvimas gamtoje iš tiesų gali padėti sumažinti stresą, nuraminti mintis ir pagerinti emocinę savijautą – net jei tai nesusiję su mistinėmis galiomis.