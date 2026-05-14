Vos vienas savaitgalis – ir jūsų terasa atrodys lyg iš „Pinterest“: nuo ko pradėti

Ekspertai sako priešingai – pokyčiams kartais pakanka vos vieno savaitgalio.
Pasak specialistų, didžiausią skirtumą sukuria ne brangūs sprendimai, o tinkamai suderintos detalės ir funkcionalumas.
„Žmonės vis dažniau terasą vertina kaip namų tęsinį – tai tampa antra svetaine, kurioje norisi ne tik pasėdėti, bet ir ilsėtis, dirbti ar leisti vakarus su šeima. Dėl to daug dėmesio skiriama komfortui, apšvietimui ir praktiškiems lauko baldams“, – komentuoja prekybos centro internete „Varle.lt“ komunikacijos vadovė Alina Kazakevič.
Didžiausia klaida – per daug daiktų
Interjero tendencijos jau kelis sezonus rodo tą pačią kryptį: mažiau yra daugiau. Specialistai pastebi, kad žmonės dažnai persistengia bandydami terasoje sutalpinti viską – nuo didelių sofų iki masyvių stalų.
„Jeigu erdvė nedidelė, pirmiausia rekomenduojama atsisakyti nereikalingų detalių ir susikoncentruoti į pagrindinius akcentus: patogią sėdimą vietą, jaukų apšvietimą, dekoratyvines pagalvėles ir augalus. Net keli minkšti pledai ar pagalvėlės gali visiškai pakeisti atmosferą“, – patarimais dalinasi A. Kazakevič.
Jaukumo efektą sukuria apšvietimas
Ekspertai sako, kad būtent apšvietimas dažniausiai tampa tuo elementu, kuris terasą paverčia „instagramine“ erdve.
Šiltos LED girliandos, pastatomi šviestuvai ar net žvakės leidžia sukurti poilsio atmosferą be didelių investicijų. Ypač populiarėja saulės energija įkraunami lauko šviestuvai, kuriems nereikia papildomos instaliacijos.
„Žmonės ieško ne tik grožio, bet ir paprastų sprendimų. Vienas greičiausių būdų atnaujinti terasą – tinkamai parinktas apšvietimas ir patogūs, praktiški baldai“, – pastebi A. Kazakevič.
Kokius baldus dabar renkasi lietuviai?
Šį sezoną ryškėja aiški tendencija – žmonės renkasi ne pavienius baldus, o lauko baldų komplektus. Tokie sprendimai padeda lengviau išlaikyti estetiką ir sutaupyti laiko derinant skirtingus elementus.
Ypač populiarūs pinti lauko baldai, modulinės sofos, kompaktiški baldai balkonams, sulankstomi stalai mažoms erdvėms.
Ekspertai rekomenduoja atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į medžiagas. Lietuvos klimato sąlygomis svarbiausia, kad baldai būtų atsparūs drėgmei, UV spinduliams ir temperatūrų svyravimams.
Pokyčiams kartais pakanka kelių valandų
Specialistų teigimu, jauki terasa nebūtinai reiškia dideles išlaidas. Kartais užtenka pakeisti erdvę: perstumdyti baldus, gėlių vazonus, pakeisti lauko baldų užvalkalus, įrengti jaukų apšvietimą.
„Svarbiausia – sukurti erdvę, kurioje norisi maloniai leisti laiką“, – sako A. Kazakevič.
Ir nors socialiniuose tinkluose matomos įspūdingos terasos gali atrodyti sunkiai pasiekiamos, ekspertai tikina: jaukią poilsio zoną galima susikurti greičiau ir pigiau, nei daugelis įsivaizduoja – kartais tam pakanka vieno savaitgalio.
