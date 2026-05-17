Braškes plaunate tik vandeniu? Specialistai perspėja: darote didelę klaidą

Specialistai primena, kad ypač atsargiai reikėtų ruošti braškes vaikams. Nors šios uogos yra vertingas vitaminų ir mineralų šaltinis, netinkamai nuplautos jos gali turėti kenksmingų medžiagų likučių.
Daugelis žmonių braškes tiesiog nuplauna po tekančiu vandeniu, tačiau ekspertai sako, kad taip pašalinamos tik žemės ar dulkių liekanos. Tuo metu pesticidų ar bakterijų vien vanduo dažniausiai nepašalina.
Todėl rekomenduojama pasitelkti paprastas priemones, kurias galima rasti beveik kiekvienoje virtuvėje – actą ir sodą.
Kaip tinkamai plauti braškes?
Pirmiausia rekomenduojama braškes kelioms minutėms pamerkti į vandens ir acto tirpalą. Siūloma naudoti proporciją: trys dalys vandens ir viena dalis acto. Tokioje vonelėje braškes reikėtų palaikyti apie penkias minutes.
Po to uogas patariama perkelti į kitą tirpalą – vandens ir geriamosios sodos. Vienam litrui vandens pakanka vieno arbatinio šaukštelio sodos. Šioje vonelėje braškes rekomenduojama palaikyti dar kelias minutes.
Galiausiai braškes reikia gerai nuplauti po tekančiu vandeniu ir nusausinti popieriniu rankšluosčiu.
Specialistai taip pat primena svarbią taisyklę – kotelių nereikėtų nuskinti prieš plovimą. Taip sumažinama tikimybė, kad nešvarumai pateks į uogos vidų.
Dar viena detalė, kuri gali nustebinti: jei po mirkymo vanduo tampa drumstas, tai gali rodyti, kad nuo braškių pasišalino įvairūs nešvarumai ar cheminių medžiagų likučiai.
Ekspertai rekomenduoja nuplautas braškes suvalgyti kuo greičiau – taip jos išlaikys daugiau šviežumo ir naudingų medžiagų.
