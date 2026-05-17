Didžiausios rožių sodinimo klaidos: dėl jų krūmai gali skursti ar net žūti

Specialistai pabrėžia, kad būtent taisyklingas sodinimas lemia, kaip rožės vystysis ir žydės ateityje.
Per anksti sodinamos rožės
Viena dažniausių klaidų – netinkamai pasirinktas sodinimo laikas. Rožių nereikėtų sodinti į dar šaltą žemę. Dirva turi būti įšilusi bent iki 10 laipsnių šilumos – tai paprastai išduoda pradėjusios augti piktžolės ir sprogstantys medžių lapai.
Per anksti pasodintos rožės sunkiau įsišaknija, o drėgnoje ir šaltoje žemėje lengviau plinta grybelinės ligos.
Rožių sodinukai atviromis šaknimis geriausiai prigyja pasodinti iki vasaros pradžios, kol neprasidėjo didieji karščiai. Tuo metu vazonuose augančias rožes galima sodinti visą sezoną.
Netinkamai parinkta vieta
Rožėms reikia daug saulės – bent 6–8 valandų tiesioginių spindulių per dieną. Taip pat labai svarbu, kad vietoje nesikauptų drėgmė ir būtų gera oro cirkuliacija.
Rožių nerekomenduojama sodinti po medžiais, prie sienų ar po stogais, nuo kurių laša vanduo. Geriausiai jos jaučiasi kiek aukštesnėje vietoje, apsaugotoje nuo stiprių vėjų.
Dirva turėtų būti puri, derlinga ir silpnai rūgšti. Jei toje vietoje anksčiau augo sergantys augalai, žemę rekomenduojama dezinfekuoti.
Nepakankamai paruošti sodinukai
Prieš sodinant būtina atidžiai apžiūrėti sodinukus. Nerimą turėtų kelti raukšlėta žievė, dėmės, pelėsis, išdžiūvusios šaknys ar nemalonus kvapas.
Net ir sveikiems sodinukams rekomenduojama pašalinti pažeistus, sausus ar labai plonus ūglius. Jei šaknys šiek tiek apvytusios, jas verta patrumpinti ir pamirkyti vandenyje.
Specialistai taip pat rekomenduoja prieš sodinimą apgenėti ūglius – tai padeda rožei greičiau įsišaknyti ir skatina augimą.
Per sekliai pasodintos rožės
Dar viena dažna klaida – sodinimas dirvos lygyje. Rožių įskiepio vietą rekomenduojama užkasti maždaug 3–5 centimetrais giliau nei dirvos paviršius.
Toks sodinimas padeda apsaugoti augalą nuo šalčių, temperatūrų svyravimų ir skatina stipresnį šaknų augimą.
Pasodinus būtina gerai suspausti žemę aplink šaknis, kad neliktų oro tarpų.
Per tankiai susodinti krūmai
Rožėms reikia nemažai vietos. Per arti viena kitos pasodintos jos pradeda konkuruoti dėl drėgmės ir maisto medžiagų, prasčiau vėdinasi, todėl dažniau serga.
Atstumai priklauso nuo rožių rūšies, tačiau specialistai rekomenduoja tarp krūmų palikti bent 30–80 centimetrų tarpus, o vijoklines rožes sodinti dar rečiau.
Pamirštama patręšti
Nors trąšų dėti nebūtina, skurdžioje dirvoje rožėms gali trūkti jėgų įsišaknyti. Į sodinimo duobę dažniausiai rekomenduojama įmaišyti komposto arba humuso.
Taip pat galima naudoti specialias trąšas, skirtas rožėms ar dekoratyviniams augalams.
Netinkama priežiūra po sodinimo
Vien pasodinti ir palaistyti rožės neužtenka. Nusėdus žemei krūmus rekomenduojama apkaupti sausa žeme – tai padeda apsaugoti jaunus pumpurus nuo šalnų, saulės ir vėjo.
Kai pasirodo pirmieji nauji lapeliai, žemę aplink rožes verta mulčiuoti kompostu, medžio žieve ar pjuvenomis.
Taip pat rekomenduojama jaunus sodinukus kurį laiką pridengti nuo kaitrios saulės.