Viena susidėvėjusi siūlė – didelės bėdos: kas nutinka delsiant tvarkyti?

Kodėl tokios svarbios?
Tarpblokinės siūlės yra vietos, kuriose jungiasi daugiabučio namo gelžbetonio plokštės. Nuo jų sandarumo priklauso, ar į pastato konstrukcijas ir butus nepateks drėgmė, šaltis bei kritulių vanduo.
Senos statybos daugiabučiuose šios siūlės ilgainiui praranda sandarumą: jas veikia temperatūrų kaita, lietus, sniegas, vėjas ir natūralus medžiagų dėvėjimasis. Tai viena problematiškiausių stambiaplokštės statybos namų vietų.
„Gyventojai neretai pirmiausia pamato pasekmes savo bute – šlapią sieną, pelėsį, atšokusius dažus ar tapetus. Tačiau problema dažniausiai prasideda išorėje. Jei tarpblokinė siūlė nebėra sandari, drėgmė skverbiasi giliau ir po truputį veikia visą pastato konstrukciją, nes ji sudaro palankias sąlygas pelėsiui, kuris gali plisti už baldų, sienų kampuose ar prie langų. Tai blogina patalpų mikroklimatą ir kelia riziką sveikatai“, – sako „Mano BŪSTO“ Priežiūros grupės vadovas Vidas Balbuckis.
Kas nutinka netvarkant?
Specialisto teigimu, ilgiau neremontuojamos tarpblokinės siūlės kelia problemų ne tik konkrečiam butui.
Bendrose patalpose pasekmės taip pat matomos gana greitai. Drėgmė gali patekti į laiptines, technines patalpas, prie langų ar fasado jungčių. Atsiranda dėmės, byra tinkas, blogėja estetinė namo būklė. Tačiau didžiausia rizika dažnai lieka nematoma.
„Per nesandarias vietas į konstrukcijas patenkanti drėgmė ilgainiui gali pažeisti betoną, armatūrą, šilumos izoliacines savybes. Kuo ilgiau delsiama, tuo didesnė tikimybė, kad remontas bus sudėtingesnis ir brangesnis“, – pabrėžia V. Balbuckis.
Jo teigimu, laiku nesutvarkius siūlių, namo konstrukcijos tampa vis labiau pažeidžiamos aplinkos poveikio. Žiemą į plyšius patekusi drėgmė plečiasi, todėl pažeidimai gali didėti. Vasarą siūles veikia karštis ir UV spinduliai. Tokie ciklai kartojasi metai iš metų, todėl net nedidelis nesandarumas gali virsti rimta problema.
Verta tvarkyti laiku
Laiku atliktas tarpblokinių siūlių remontas padeda sustabdyti drėgmės patekimą į pastatą, apsaugoti butų sienas ir sumažinti pelėsio riziką. Tai taip pat prisideda prie geresnės šiluminės namo būklės. Sandarios siūlės reiškia mažesnius šilumos nuostolius ir komfortiškesnę temperatūrą patalpose.
Tokie darbai ypač aktualūs prieš šaltąjį sezoną arba po jo, kai aiškiausiai matomi drėgmės, šalčio ir kritulių padariniai. Vis dėlto laukti, kol vanduo pradės skverbtis į butą, nėra geriausias sprendimas. Kuo anksčiau nustatoma problema, tuo paprasčiau ir pigiau ją sutvarkyti.
„Praktikoje matome, kad gyventojai dažnai kreipiasi tada, kai problema jau paveikė jų būstą. Tačiau tarpblokinių siūlių būklę reikėtų vertinti prevenciškai. Tai padeda apsaugoti tiek atskirus butus, tiek visą namą. Būtent pavasarį mes ir inspektuojame stambiaplokščius daugiabučius, kad įvertintume jų būklę ir, esant poreikiui, sutvarkytume susidėvėjusias siūles“, – teigia „Mano BŪSTO“ Priežiūros grupės vadovas.
