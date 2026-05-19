Laidoje „Sodas ir daržas“ specialistė išvardijo, kokias daržoves dar spėsite pasisodinti šį pavasarį

2026 m. gegužės 19 d. 12:26
Pavasaris jau įsibėgėjo, iki vasaros liko visai nedaug, todėl daugelis jaudinasi: ar sėti daržoves jau ne per vėlu? Žiūrovams gerai pažįstamas Biržų krašto ūkininkas Nojus Ambrazevičius „Lietuvos ryto“ TV laidoje „Sodas ir daržas“ parodė, kad skubėti nėra kur, o pats pirmą kartą gyvenime ėmėsi daržininkystės iššūkio – konstravo savo pirmąją pakeltą lysvę ir sėjo pirmąsias daržoves, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nojus neslepia – nors ūkyje prie traktoriaus jaučiasi kaip žuvis vandenyje, darže jis kol kas naujokas. Ūkininkas konstravo savo pirmąją lysvę ir kalbėjosi su „MSD terasos“ atstovu, kuris patarė, kaip ją teisingai paruošti, kada alyvuoti ir kodėl tai svarbu patiems augalams.
Vėliau Nojus kartu su laidos vedėja, apželdinimo specialiste Kamile Lymontiene, kibo į sėjos darbus. Pats nustebęs, kad viskas einasi taip sklandžiai, Nojus sakė: „Galvojau, kad šiek tiek sudėtingiau bus“.
Laidoje Kamilė atskleidė paslaptį, kuri nuramins visus, kurie bijo pavėluoti į sėjos traukinį. Pasirodo, didžiausia klaida yra ne vėlavimas, o per didelis skubėjimas.
„Visi pergyvena, kad pavėlavo, bet dažniausiai klysta tie, kurie sėja per anksti. Sėja balandžio viduryje, užeina šalnos, šilumos nėra – sėklos tiesiog supūva. Tada ir sako, kad niekas nesudygo. Nereikia skubėti, visada žiūrėkite į gamtą, kada atšyla ir pradeda žydėti – derlius gal bus kiek vėlyvesnis, bet viską tikrai spėsite“, – patarimais dalijosi Kamilė.
Kamilė laidoje taip pat pristatė ir „Techzona“ naujos kartos vejos robotus. Ji papasakojo, kaip nepasiklysti tarp didelės pasiūlos ir išsirinkti sau tinkamiausią. Pasirodo, naujos kartos robotai veikia labai paprastai, o vejoje gali netgi išpjaustyti specialius ornamentus.
Kaip Nojui sekėsi pirmieji darbai darže ir kokias daržoves šį pavasarį dar tikrai spėsite pasėti patys? Apie visa tai ir dar daugiau – žiūrėkite antroje sezono laidoje!
Visas laidos „Sodas ir daržas“ serijas patogiai galite matyti „Lietuvos ryto TV“ platformoje: https://tv.lrytas.lt/laidos/sodas-ir-darzas. Naujos laidos – kiekvieną sekmadienį 10:30 val. per „Lietuvos ryto“ TV.
