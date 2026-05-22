Daugelis net nesusimąsto: už netinkamai pastatytą šiltnamį gresia problemos – ką būtina žinoti

Jei šiltnamis (statinys) atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
pastato aukštis didesnis nei 5 m;
bendras plotas didesnis nei 80 kv. m (į bendrą plotą įskaičiuojami visų patalpų plotai, išskyrus rūsio patalpas);
atstumas tarp atraminių konstrukcijų didesnis nei 6,0 m;
rūsiai ar pusrūsiai (jei tokie įrengiami) yra už pastato ribų;
rūsiai ar pusrūsiai yra didesni nei vieno aukšto;
statinys atitinka kitus ypatingojo ar neypatingojo statinio požymius,
toks šiltnamis priskiriamas neypatingiesiems arba ypatingiesiems statiniams. Tokiu atveju privaloma parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pranešti apie statybos pradžią. Statybą leidžiančius dokumentus išduoda vietos savivaldybės.
Tuo tarpu, jei šiltnamis atitinka visus šiuos kriterijus:
aukštis neviršija 5 m;
bendras plotas neviršija 80 kv. m;
atstumas tarp atraminių konstrukcijų neviršija 6,0 m;
rūsiai ar pusrūsiai neįrengiami už pastato ribų ir nėra didesni nei vieno aukšto;
statinys neturi ypatingojo ar neypatingojo statinio požymių,
jis laikomas nesudėtinguoju statiniu.
Tokiu atveju projektas, statybą leidžiantis dokumentas ir pranešimas apie statybos pradžią yra privalomi tik tada, kai šiltnamis statomas kurorto teritorijoje. Kitais atvejais nesudėtingojo šiltnamio statybai statybos leidimas nėra reikalingas.
Jeigu kyla klausimų dėl konkrečios situacijos ar abejojate, ar reikalingas statybos leidimas, visada galite pasikonsultuoti su VTPSI specialistais – tai padės išvengti klaidų ir užtikrins, kad statyba vyktų sklandžiai.
Paaiškinimai:
Ypatingasis statinys – tai statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingosios medžiagos, yra potencialiai pavojingų įrenginių, taikomi sudėtingi konstrukciniai ar technologiniai sprendimai, taip pat visuomenės poreikiams naudojami pastatai, kuriuose vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių, aukštybiniai daugiabučiai ar kultūros paveldo statiniai.
Neypatingasis statinys – tai statinys, nepriskiriamas nei ypatingiesiems, nei nesudėtingiesiems statiniams.