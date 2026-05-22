Patyrusi sodininkė šį augalų derinį vadina beveik tobulu: pomidorai atsilygina gausiu derliumi

„Kai kurie augalai padeda atbaidyti kenkėjus, kiti pritraukia apdulkintojus, o serenčiai pomidorų kaimynystėje naudingi dėl kelių priežasčių iš karto“, – tvirtina sodininkystės ekspertė ir tinklaraščio „Dearest Garden“ įkūrėja Quilenthia Accime. Pasak jos, jų kvapas gali atbaidyti dalį kenkėjų, o žiedai pritraukia naudingus vabzdžius, todėl šis derinys aržuose laikomas itin sėkmingu.
Pasak ekspertės, pomidorai dažnai pritraukia nepageidaujamus sodo gyventojus – amarus, baltasparnius, dirvožemyje gyvenančius nematodus – mikroskopinius šaknų kenkėjus. Serenčiai padeda sukurti labiau subalansuotą aplinką: jų kvapas atbaido dalį kenkėjų, o žiedai vilioja naudingus vabzdžius bei apdulkintojus.
Ypač naudingi laikomi prancūziški serenčiai (Tagetes patula). Jie gali slopinti kai kuriuos dirvožemyje esančius nematodus, kurie pažeidžia pomidorų šaknis. Taip pat manoma, kad serenčiai padeda atbaidyti amarus, baltasparnius ir net pomidorinius sfinksus, kurių vikšrai niokoja pomidorų lapus.
„Jei kada nors sode matėte tokį vikšrą, suprasite, kodėl norisi nuo jų apsisaugoti“, – juokauja Q. Accime.
Ekspertė pasakoja, kad stiprus serenčių kvapas atbaido ne tik smulkius kenkėjus, bet kartais ir didesnius gyvūnus, mėgstančius paskanauti darže augančiais augalais. Tuo pačiu jų žiedai pritraukia bites ir kitus apdulkintojus, kurie prisideda prie gausesnio pomidorų derliaus.
Svarbu ir tai, kaip šie augalai sodinami. Specialistė rekomenduoja serenčius auginti maždaug 30–60 centimetrų atstumu nuo pomidorų.
„Jie turi būti pakankamai arti, kad jų kvapas ir poveikis būtų naudingas aplinkai“, – aiškina ji.
Jei vietos darže nedaug, serenčius galima sodinti ir vazonuose šalia pomidorų lysvių.
Kompaktiškesniems daržams ekspertė rekomenduoja minėtus prancūziškus serenčius, tačiau ji pati renkasi afrikinius serenčius (Tagetes erecta) – aukštesnę, stambiais žiedais pasižyminčią rūšį.
„Man patinka, kai jų žiedai šiek tiek persvyra per lysvės kraštą“, – sako Q. Accime.
Pomidorai yra šilumamėgiai augalai, todėl geriausia juos sodinti pasibaigus šalnoms, kai dirva jau pradeda šilti. Serenčius verta sodinti tuo pačiu metu – taip jie greičiau įsitvirtina ir pradeda atlikti savo funkciją.
Žinoma, vien serenčių nepakaks apsaugoti pomidorus nuo visų problemų.
„Net ir šalia augant apsauginiams augalams, dalis kenkėjų vis tiek ras kelią į jūsų daržą. Tai tiesiog sodininkystės dalis“, – primena ji.
Papildomai ji rekomenduoja jaunų pomidorų stiebus apsaugoti į dirvą šiek tiek įkastu kartoniniu tūbeliu, pavyzdžiui, nuo tualetinio popieriaus ritinėlio. Tokia apsauga gali padėti apsisaugoti nuo dirvoje gyvenančių kenkėjų – grambuolių lervų, šliužų ar sraigių.
Be to, svarbu nepamiršti ir pagrindinių pomidorų priežiūros taisyklių: užtikrinti gerą oro cirkuliaciją, tinkamai laistyti ir reguliariai apžiūrėti augalus.
„Nes daugelio problemų galima išvengti dar prieš joms prasidedant“, – primena Q. Accime.