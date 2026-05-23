Dabar nepatręšite – gero derliaus nesitikėkite: specialistai paaiškino, kuo ir kada tręšti

Pavasarį pirmenybė teikiama trąšoms, kurių sudėtyje daug azoto – jis padeda augalams aktyviai auginti žaliąją masę.
Tačiau svarbūs ir kiti elementai. Kalis bei fosforas stiprina šaknų sistemą, didina atsparumą ligoms ir nepalankioms oro sąlygoms, užtikrina žydėjimą ir derėjimą.
Azoto trąšos
Susiję straipsniai
Azoto trąšos naudojamos pavasarį ir vasarą, tačiau rudenį jų rekomenduojama vengti, nes jos skatina žaliosios masės augimą, o ne pasiruošimą žiemai.
Šias trąšas būtina įterpti į dirvą – išbarstytos paviršiuje jos praranda dalį veiksmingumo.
Taip pat svarbu neperdozuoti, ypač tręšiant vaismedžius ir uogakrūmius, nes azoto perteklius vaisiuose kaupiasi nitratų pavidalu.
Tręšimą azoto trąšomis rekomenduojama nutraukti likus bent dviem savaitėms iki derliaus nuėmimo.
Azotui jautriausios sodo kultūros – obelys ir serbentai.
Karbamidas Juo dažniausiai tręšiama balandį, 2–3 savaitės prieš žydėjimą.
Amonio salietra Naudojama praėjus 5–6 dienoms po žydėjimo ir dar kartą po mėnesio.
Amonio sulfatas Rekomenduojamas vegetacijos pradžioje. Negalima naudoti kartu su kalkėmis, pelenais ar dolomitmilčiais.
Fosforo trąšos
Paprastas superfosfatas naudojamas prieš sėją, sodinant ar vasarą papildomam tręšimui.
Dvigubas superfosfatas naudojamas taip pat, tik jo reikia mažesnio kiekio.
Fosforitiniai miltai tinka pavasariniam tręšimui sodinimo metu.
Kalio trąšos
Kalio sulfatas naudojamas tiek sausas, tiek tirpalo pavidalu vegetacijos metu.
Kalio chloridas tinka ankstyvam pavasariui, tačiau jautresnėms kultūroms jo reikia vengti dėl chloro.
Kalio salietra ypač naudinga augalams ruošiantis žydėjimui.
Kalio magnezija naudojama kaip pagrindinė pavasarinė trąša.
Kompleksinės trąšos
Kompleksinės trąšos sudarytos iš kelių elementų – dažniausiai azoto, fosforo ir kalio. Jas naudoti patogu, nes nereikia atskirai apskaičiuoti kiekvienos medžiagos kiekio.
Azofoska naudojama tiek prieš sėją, tiek vegetacijos metu.
Amofosas laikomas viena pagrindinių pavasarinių trąšų.
Diamofosas naudojamas prieš sėją, sodinimą ir vegetacijos metu.
Nitrofoska tinka įvairioms kultūroms tiek kaip pagrindinė, tiek papildoma trąša.
Pelenai gali būti naudojami visą vegetacijos laikotarpį įvairiems augalams.
Renkantis pirktines trąšas svarbu atkreipti dėmesį, kad jos būtų skirtos vaismedžiams ar uoginėms kultūroms bei pažymėtos kaip pavasarinės trąšos. Visada būtina laikytis gamintojo instrukcijų.