Ko darže negalima tręšti pelenais: pridarysite sau bėdų

Kokie augalai ir kokios daržovės nemėgsta pelenų
Pelenai yra vienos prieinamiausių trąšų darže. Juose yra daug augalams reikalingų svarbių elementų:
Fosforas – atsakingas už šaknų vystymąsi, žydėjimą, vaisių bei sėklų formavimąsi.
Kalis – stiprina augalų imunitetą, saugo nuo ligų ir apsaugo lapus nuo nudegimų.
Kalcis – stiprina audinius, padeda kovoti su ligomis ir mažina dirvožemio rūgštingumą.
Magnis – be jo neįmanoma fotosintezė; jei lapai bąla ir sukasi, vadinasi, jiems trūksta magnio.
Tačiau pelenai tinka toli gražu ne visoms kultūroms. Augalai, kurie mėgsta rūgščią dirvą, nuo jų tik nukentės. Į šį sąrašą patenka:
Spygliuočiai – kadagiai, kėniai, tujos.
Gėlės – hortenzijos, rododendrai, azalijos, levandos, kamelijos, raktažolės, viržiai, pakalnutės.
Daržovės ir uogos – ridikėliai, arbūzai, šilauogės, rūgštynės.
Taip pat yra dar keletas svarbių momentų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti prieš tręšiant pelenais.
Jei dirvoje gausu kalio, patręšus pelenais vaisiai pradės karčioti, o augalai – mesti lapus. Pelenų negalima berti ir į kalciu turtingą dirvą, nes džiūs jauni ūgliai, o ant lapų atsiras baltų dėmių.
Pelenai yra nesuderinami su karbamidu ir mėšlu – vienu metu naudojamos šios medžiagos gali sunaikinti augalus. Fosforo trąšas taip pat geriau įterpti atskirai nuo pelenų.
Kitu atveju, naudojami teisingai, pelenai yra puikios ir pigios trąšos. Svarbiausia laikytis normos: sausu pavidalu naudoti ne daugiau kaip stiklinę 1 kv. m plotui arba 150–250 g paruoštam tirpalui 10 l vandens.
