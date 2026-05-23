Ko darže negalima tręšti pelenais: pridarysite sau bėdų

2026 m. gegužės 23 d. 09:37
Pelenai – paprastos ir geros trąšos, kurių turi praktiškai kiekvienas daržininkas. Tačiau ne visos kultūros jas mėgsta – kai kurie augalai nuo pelenų tik nukentės. Aiškinamės, kokie augalai bijo pelenų, kada jų naudoti negalima ir kaip teisingai šias trąšas pritaikyti darže.
Kokie augalai ir kokios daržovės nemėgsta pelenų
Pelenai yra vienos prieinamiausių trąšų darže. Juose yra daug augalams reikalingų svarbių elementų:
Fosforas – atsakingas už šaknų vystymąsi, žydėjimą, vaisių bei sėklų formavimąsi.
Kalis – stiprina augalų imunitetą, saugo nuo ligų ir apsaugo lapus nuo nudegimų.
Kalcis – stiprina audinius, padeda kovoti su ligomis ir mažina dirvožemio rūgštingumą.
Magnis – be jo neįmanoma fotosintezė; jei lapai bąla ir sukasi, vadinasi, jiems trūksta magnio.
Tačiau pelenai tinka toli gražu ne visoms kultūroms. Augalai, kurie mėgsta rūgščią dirvą, nuo jų tik nukentės. Į šį sąrašą patenka:
Spygliuočiai – kadagiai, kėniai, tujos.
Gėlės – hortenzijos, rododendrai, azalijos, levandos, kamelijos, raktažolės, viržiai, pakalnutės.
Daržovės ir uogos – ridikėliai, arbūzai, šilauogės, rūgštynės.
Taip pat yra dar keletas svarbių momentų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti prieš tręšiant pelenais.
Jei dirvoje gausu kalio, patręšus pelenais vaisiai pradės karčioti, o augalai – mesti lapus. Pelenų negalima berti ir į kalciu turtingą dirvą, nes džiūs jauni ūgliai, o ant lapų atsiras baltų dėmių.
Pelenai yra nesuderinami su karbamidu ir mėšlu – vienu metu naudojamos šios medžiagos gali sunaikinti augalus. Fosforo trąšas taip pat geriau įterpti atskirai nuo pelenų.
Kitu atveju, naudojami teisingai, pelenai yra puikios ir pigios trąšos. Svarbiausia laikytis normos: sausu pavidalu naudoti ne daugiau kaip stiklinę 1 kv. m plotui arba 150–250 g paruoštam tirpalui 10 l vandens.
Šaltinis: unian.net
