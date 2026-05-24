Kuo tręšti agurkus rekordiniam derliui: paprastas ir išsamus metodas

Boras aktyviai dalyvauja žydėjimo, apdulkinimo ir vaisių formavimosi procesuose. Jis palaiko žiedadulkių dygimą, jaunų audinių vystymąsi ir cukrų transportavimą augale.
Trūkstant boro, augalas gali atrodyti sveikas, tačiau dalis žiedų taip ir nevirsta vaisiais, o jauni agurkai geltonuoja, deformuojasi arba nustoja augti.
Kokie yra boro deficito simptomai?
Jauni lapai būna smulkūs, standūs, deformuoti arba susisukę.
Ūglių viršūnėlės susilpnėja, gali pradėti džiūti.
Žiedai nubyra arba blogai vystosi.
Maži agurkai geltonuoja, džiūsta, užauga kreivi arba dėmėti.
Kaip teisingai paruošti boro rūgšties tirpalą?
Populiariausia dozė: 1 g boro rūgšties 10 litrų vandens.
Žingsnis po žingsnio instrukcija:
Atsisverkite arba atmatuokite 1 g boro rūgšties.
Ištirpinkite ją nedideliame kiekyje karšto vandens, nes šaltame vandenyje boro milteliai tirpsta labai sunkiai.
Gautą mišinį supilkite į purkštuvą ir papildykite vandeniu iki 10 litrų.
Tirpalą sunaudokite iš karto.
Kaip ir kada purkšti?
Geriausias metas purškimui – žydėjimo pradžia ir masinio vaisių mezgimo pradžia. Įprastai per sezoną pakanka 1–2 procedūrų.
Purkšti reikėtų ryte arba vakare, sausu ir nevėjuotu oru. Tirpalą ant lapų, tiek iš viršaus, tiek iš apačios, reikėtų užnešti smulkia dulksna.
Svarbūs įspėjimai
Nepurkškite spiginant tiesioginei saulei, per karščius, prieš pat lietų arba jei augalai patiria stresą.
Prieš imantis procedūros verta įsitikinti, kad problema tikrai susijusi su boro trūkumu, o ne su nepakankamu laistymu, šaltomis naktimis ar azoto pertekliumi dirvoje.