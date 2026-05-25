Pasodinkite gegužę – liepos mėnesį ir gėlynas bus nusėtas purpuriniais žiedais – ryškiausioms sodo kompozicijoms

Tai išskirtinė daugiametė veislė, vertinama dėl sodrios bordo spalvos žiedų ir tamsaus atspalvio lapijos. Nuo vasaros vidurio iki rudens augalas puošiasi vertikaliais purpurinių–vyno spalvos žiedų žiedynais, kurie tampa ryškiu akcentu gėlynuose.
Ši dekoratyvinė lobelija užauga maždaug iki 50–70 cm aukščio, formuoja stačius, gerai išsišakojusius kerus. Tamsiai bronziniai lapai dar labiau išryškina sodrius žiedus.
Geriausiai auga saulėtoje arba lengvai pavėsingoje vietoje, derlingoje, drėgnoje, tačiau gerai nusausintoje dirvoje. Augalas nemėgsta užmirkimo, tačiau sausros metu jį reikėtų reguliariai laistyti.
Ši veislė puikiai tinka natūralistiniams gėlynams, daugiamečių augalų kompozicijoms, pakrančių želdiniams ar kaip ryškus akcentas mišriuose želdynuose. Dėl savo vertikalios formos ir sodrių spalvų ji ypač efektingai dera su varpiniais augalais bei šviesesnių atspalvių daugiamečiais augalais.
Svyrančios lobelijos (Lobelia erinus) – vienos populiariausių balkoninių gėlių, vertinamos dėl gausybės smulkių žiedų ir lengvai krintančių ūglių. Jos dažniausiai auginamos pakabinamuose vazonuose, loveliuose ar balkonų kompozicijose, kur greitai suformuoja tankų žydintį kupolą.
Šios lobelijos mėgsta saulėtą arba pusiau pavėsingą vietą, derlingą ir nuolat šiek tiek drėgną dirvą. Žydi nuo vasaros pradžios iki rudens, o dažniausiai pasitaikančios spalvos – mėlyna, violetinė, balta, rožinė ar purpurinė.