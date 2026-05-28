Langai ilgiau išliks švarūs ir be erzinančių dryžių: tereikia vieno ingrediento

Ko įpilti į vandenį Valymo ekspertai pataria į vandenį įpilti glicerino – jis ant stiklo paviršiaus sukuria ploną, nematomą plėvelę. Ji veikia kaip antistatikas: dulkėms sunkiau nusėsti, o smulkūs nelygumai tampa mažiau pastebimi. Dėl to stiklas ilgiau išlieka skaidrus.
Kitas naudingas komponentas – amoniakas. Jis efektyviai tirpdo riebalų dėmes ir padeda pašalinti įsisenėjusius nešvarumus. Jei langai nėra labai purvini, gali pakakti vien glicerino, tačiau stipresnėms dėmėms pravers ir amoniakas.
Kaip paruošti tirpalą
Jums reikės:
2 litrų šilto vandens;
2–3 šaukštų glicerino;
1 šaukšto amoniako.
Svarbu nepadauginti glicerino, nes dėl jo pertekliaus ant stiklo gali likti riebių žymių.
Kaip nuplauti langus be dryžių
Pirmiausia stiklą reikėtų nuvalyti muilo tirpalu, kad pašalintumėte pagrindinį dulkių sluoksnį. Tuomet purkštuvu arba kempine užtepkite paruoštą priemonę, tolygiai paskirstykite ir nuvalykite sausa mikropluošto šluoste.
Ant stiklo liks plona apsauginė plėvelė, kuri kelias savaites saugos nuo purvo. Po valymo svarbu stiklo neliesti rankomis, nes odos riebalai suardo apsauginį sluoksnį.
Kada poveikis gali būti silpnesnis Jei langai yra šalia judrios gatvės ar pramoninės zonos, plėvelė gali greičiau pritraukti smulkius suodžius. Tokiu atveju procedūrą teks kartoti dažniau.
