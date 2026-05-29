Gegužę „Pigu.lt“ pirkėjai ruošėsi aktyvesniam laisvalaikiui lauke

Gegužės mėnesį lauko baldų pardavimai šoktelėjo 75 procentais, o sporto, laisvalaikio ir turizmo prekių paklausa augo 20 procentų, lyginant su balandžio mėnesio rezultatais.
„Gegužę pirkėjai pradėjo ruoštis daugiau laiko praleisti lauke – nuo poilsio terasoje ar sode iki savaitgalio išvykų, aktyvaus laisvalaikio ir ilgesnių kelionių. Nors orai nebuvo itin vasariški, sezoninis susidomėjimas šiomis prekėmis išliko ryškus. Tokį pirkėjų suaktyvėjimą matome kasmet, o šių metų gegužė dar kartą patvirtino šią tendenciją“, – sako Nerijus Mikalajūnas, „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.
Populiariausiomis prekėmis sporto, laisvalaikio, turizmo ir lauko baldų kategorijose gegužę tapo elektrinis paspirtukas „Kukirin G2“, sulankstoma kempingo lova su čiužiniu „Trizand“ ir dviračio LED žibintų rinkinys „Bolei“. Perkamiausiųjų penketuke taip pat įsitvirtino lagaminas „Wings Coot 20“ ir dviračio šalmas „Rallex“.
Gegužę lauko baldų kategorijoje perkamiausi buvo lauko kėdės, foteliai, pufai, gultai, pagalvės, apsaugos priemonės, lauko baldų komplektai ir lauko sūpynės. Pirkėjai vieno apsipirkimo metu šioms prekėms vidutiniškai išleido 93 eurus.
Tarp laisvalaikio prekių populiariausi buvo batutai, pripučiami baldai ir žaislai, lauko žaidimai, azartiniai žaidimai, pokeris ir medžioklės reikmenys.
Turizmo kategorijoje gegužės mėnesį karaliavo pripučiami čiužiniai ir kilimėliai, gertuvės ir termo puodeliai, dujinės viryklės, dujų balionėliai, turistiniai baldai ir palapinės.
Tarp sporto prekių dominavo lagaminai, kelioniniai krepšiai, kuprinės, sporto medicina, treniruokliai, masažuokliai ir vandens pramogoms skirti produktai.
Gegužės mėnesį e. prekybos centro lankytojai vieno apsipirkimo metu laisvalaikio prekėms vidutiniškai skyrė 40 eurų, sporto prekėms – 20 eurų, turizmo prekėms – 29 eurus.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.