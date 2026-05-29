BūstasPasidaryk pats

Jonavoje dygsta dar nematytas individualus namas: lyg iš žaislinio konstruktoriaus

2026 m. gegužės 29 d. 13:09
Lrytas.lt
Laidos „Viskas pamatuota“ vedėjas Aidas Barkauskas sveikinasi iš Jonavos, kur iš plonasienio plieno panelių renkamas namas. Skamba lyg žaislinio konstruktoriaus statybos, tačiau tokiu būdu iš tiesų statomi tvirti statiniai bei gyvenamieji namai.
Daugiau nuotraukų (4)
Iš pradžių konstrukcijos pagaminamos gamykloje, o tuomet yra montuojamos statybų aikštelėje.
Aidas sieks išsiaiškinti, kiek užtrunka pastatyti namą iš plonasienio plieno panelių ir galbūt net užlips ant stogo. O darbų vadovas Neimantas atskleis, iš ko sudarytas nuoseklus tokių statybų planas.
Po triūso statybų aikštelėje laidos vedėjas taip pat žada pasidalinti patarimais, kaip pasiruošti hidroizoliaciją savo namų vonioje. Tad laukia išties darbingas sekmadienis.
Susiję straipsniai
Statybų tvarkos galvosūkis Lietuvoje: gavo leidimą statyti, bet darbų pradėti negali

Statybų tvarkos galvosūkis Lietuvoje: gavo leidimą statyti, bet darbų pradėti negali

Laidoje „Sodas ir daržas“ specialistė išvardijo, kokias daržoves dar spėsite pasisodinti šį pavasarį

Laidoje „Sodas ir daržas“ specialistė išvardijo, kokias daržoves dar spėsite pasisodinti šį pavasarį

Plytelės tiesiog atšoko nuo sienos: ekspertai parodė, kur žmonės daro lemtingą klaidą

Plytelės tiesiog atšoko nuo sienos: ekspertai parodė, kur žmonės daro lemtingą klaidą

Stoginių, terasų ir pavėsinių šeimininkai dažnai susiduria su tokiomis problemomis, kaip saulė, vėjas, lietus ar triukšmas. Šiuolaikiniai sprendimai padeda išvengti daugumos trikdžių ir netgi mėgautis poilsiu pavėsinėje žiemos metu.
Šios srities ekspertas Domantas papasakos apie pergolą – modernią, funkcionalią ir komfortišką pavėsinę, laužančią stereotipus apie pavėsinių ribas bei galimybes.
Namo, primenančio žaislinį konstruktorių, statyba, patarimai atliekant vonios hidroizoliacijos darbus bei modernių pavėsinių galimybės – jau šį sekmadienį 10:00 val. laidoje „Viskas pamatuota“ per „Lietuvos rytas“ televiziją.
StatybosJonavaViskas pamatuota
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.