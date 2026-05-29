Karaliaus sodininkas atskleidė, kaip sustiprinti hortenzijų spalvą: tai atlikti gali kiekvienas

Hortenzijos yra vieni populiariausių dekoratyvinių augalų soduose, rašo „The Mirror“. Jų žiedai gali būti balti, rausvi, violetiniai ar mėlyni, o spalvos intensyvumas dažnai priklauso nuo dirvožemio savybių.
Pasak J. Stookso, būtent dėl šios priežasties kavos tirščiai gali tapti vertingu pagalbininku.
„Kava puikiai tinka rūgščią dirvą mėgstantiems augalams, tokiems kaip hortenzijos. Jei norite išgauti itin ryškiai mėlynus žiedus, rudenį verta jas patręšti kavos tirščiais“, – pataria sodininkas.
Specialistas aiškina, kad tirščiai pamažu suyra dirvoje ir tampa papildomu maisto medžiagų šaltiniu augalams. Juos galima berti tiek į vazonus, tiek į gėlynus.
Tačiau tai – toli gražu ne vienintelė kavos tirščių nauda sode.
Anot sodininko, juose yra azoto, fosforo ir kalio – medžiagų, kurios dažniausiai sudaro ir komercinių trąšų pagrindą. Dėl to panaudoti kavos tirščiai gali tapti natūralia ir nieko nekainuojančia alternatyva daliai tręšimo priemonių.
„Galite juos paskleisti gėlynuose. Kadangi paprastai jų nesusikaupia labai daug, geriausia tręšti nedidelius plotus ir pamažu padengti visą gėlyną“, – aiškina J. Stooksas.
Dar viena netikėta nauda – kavos tirščiai padeda privilioti sliekus. O šie, kaip žino daugelis, yra vieni svarbiausių natūralių dirvožemio gerintojų.
„Sliekai padeda purenti dirvą ir gerina jos struktūrą“, – sako buvęs karališkasis sodininkas.
Negana to, kavos tirščiai gali praversti ir kovojant su vabzdžiais. Specialistas rekomenduoja nedidelius jų kiekius supilti į dubenėlius ir pastatyti šalia lauko terasos ar poilsio vietų. Pasak jo, jų kvapas gali padėti atbaidyti uodus.
Vis dėlto vien trąšų hortenzijoms nepakanka. Specialistai primena, kad itin svarbus ir tinkamas genėjimas. Neteisingai pasirinktas metas gali lemti, kad kitą sezoną augalas sukraus gerokai mažiau žiedų arba visai nežydės.
Svarbu pirmiausia išsiaiškinti, kokios rūšies hortenzija auga jūsų sode, nes skirtingoms veislėms taikomos nevienodos genėjimo taisyklės. Taip pat rudenį rekomenduojama augalus mulčiuoti kompostu, medžių žieve ar susmulkintais lapais – tai padės apsaugoti šaknis nuo šalčio ir išsaugoti drėgmę dirvoje per žiemą.
