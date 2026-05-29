BūstasPasidaryk pats

Karaliaus sodininkas atskleidė, kaip sustiprinti hortenzijų spalvą: tai atlikti gali kiekvienas

2026 m. gegužės 29 d. 12:40
Lrytas.lt
Daugiau nei du dešimtmečius karaliaus Karolio III rezidencijoje Highgrove dirbęs sodininkas Jackas Stooksas atskleidė netikėtą būdą, kaip sustiprinti hortenzijų spalvą. Jo teigimu, tam gali pakakti to, ką daugelis kasdien išpila kartu su rytinės kavos likučiais.
Daugiau nuotraukų (4)
Hortenzijos yra vieni populiariausių dekoratyvinių augalų soduose, rašo „The Mirror“. Jų žiedai gali būti balti, rausvi, violetiniai ar mėlyni, o spalvos intensyvumas dažnai priklauso nuo dirvožemio savybių.
Pasak J. Stookso, būtent dėl šios priežasties kavos tirščiai gali tapti vertingu pagalbininku.
„Kava puikiai tinka rūgščią dirvą mėgstantiems augalams, tokiems kaip hortenzijos. Jei norite išgauti itin ryškiai mėlynus žiedus, rudenį verta jas patręšti kavos tirščiais“, – pataria sodininkas.
Susiję straipsniai
Patyrusi sodininkė šį augalų derinį vadina beveik tobulu: pomidorai atsilygina gausiu derliumi

Patyrusi sodininkė šį augalų derinį vadina beveik tobulu: pomidorai atsilygina gausiu derliumi

Kuo tręšti agurkus rekordiniam derliui: paprastas ir išsamus metodas

Kuo tręšti agurkus rekordiniam derliui: paprastas ir išsamus metodas

Langai ilgiau išliks švarūs ir be erzinančių dryžių: tereikia vieno ingrediento

Langai ilgiau išliks švarūs ir be erzinančių dryžių: tereikia vieno ingrediento

Specialistas aiškina, kad tirščiai pamažu suyra dirvoje ir tampa papildomu maisto medžiagų šaltiniu augalams. Juos galima berti tiek į vazonus, tiek į gėlynus.
Tačiau tai – toli gražu ne vienintelė kavos tirščių nauda sode.
Anot sodininko, juose yra azoto, fosforo ir kalio – medžiagų, kurios dažniausiai sudaro ir komercinių trąšų pagrindą. Dėl to panaudoti kavos tirščiai gali tapti natūralia ir nieko nekainuojančia alternatyva daliai tręšimo priemonių.
„Galite juos paskleisti gėlynuose. Kadangi paprastai jų nesusikaupia labai daug, geriausia tręšti nedidelius plotus ir pamažu padengti visą gėlyną“, – aiškina J. Stooksas.
Dar viena netikėta nauda – kavos tirščiai padeda privilioti sliekus. O šie, kaip žino daugelis, yra vieni svarbiausių natūralių dirvožemio gerintojų.
„Sliekai padeda purenti dirvą ir gerina jos struktūrą“, – sako buvęs karališkasis sodininkas.
Negana to, kavos tirščiai gali praversti ir kovojant su vabzdžiais. Specialistas rekomenduoja nedidelius jų kiekius supilti į dubenėlius ir pastatyti šalia lauko terasos ar poilsio vietų. Pasak jo, jų kvapas gali padėti atbaidyti uodus.
Vis dėlto vien trąšų hortenzijoms nepakanka. Specialistai primena, kad itin svarbus ir tinkamas genėjimas. Neteisingai pasirinktas metas gali lemti, kad kitą sezoną augalas sukraus gerokai mažiau žiedų arba visai nežydės.
Svarbu pirmiausia išsiaiškinti, kokios rūšies hortenzija auga jūsų sode, nes skirtingoms veislėms taikomos nevienodos genėjimo taisyklės. Taip pat rudenį rekomenduojama augalus mulčiuoti kompostu, medžių žieve ar susmulkintais lapais – tai padės apsaugoti šaknis nuo šalčio ir išsaugoti drėgmę dirvoje per žiemą.
Hortenzijoskavos tirščiaitrąšos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.