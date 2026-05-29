Kaune duris atvėrė įspūdingo dydžio gėlių parduotuvė: viduje – tūkstančiai žiedų ir veislių

2026 m. gegužės 29 d. 15:49
Visai neseniai Kaune, prekybos miestelyje „Urmas“, duris atvėrė įspūdingo dydžio gėlių parduotuvė. Daugiau kaip 1000 kvadratinių metrų plote vyks didmeninė ir mažmeninė prekyba gėlėmis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Taip į Kauną įžengė Vakarų Lietuvoje jau porą dešimtmečių dirbanti įmonė „Domilėja“.
Erdviose patalpose pirkėjai ras ne tik didžiulį skintų gėlių ir puokščių pasirinkimą. Čia taip pat daug dėmesio skiriama dekoratyviniams augalams, vazoninėms gėlėms. Jų auginimui skirtų žemių, vazonų, trąšų.
„Mūsų asortimente – rožės, bijūnai, orchidėjos, hortenzijos, vėdrynai, protėjos ir daug kitų įvairių gėlių. Skintos gėlės ir patyrusių mūsų florisčių sukurtos puokštės laikomos vėsinamoje patalpoje, kad gėlės ilgiau išsilaikytų geros kondicijos ir ilgiau džiugintų namuose.
Populiariausios, žinoma, išlieka rožės. Turėsime daug pilnavidurių rožių, kurių žiedai masyvesni ir pačios gėlės atrodo dar gražiau ir įdomiau nei įprastos rožės. Ieškantiems įdomesnių variantų – kekinės rožės su keletu žiedų ant vieno stiebo. Pastebime, kad vis didesnį populiarumą įgyja ir chrizantemos, kurios dabar jau vertinamos ne tik kaip kapų gėlė“, - pasakojo įmonės savininkas Marius Každailis.
Neseniai atsidariusi parduotuvė jau išgyveno pirmąjį prekybos bumą per Motinos dieną ir ruošiasi vestuvių, krikštynų, jubiliejų sezonui bei kitoms vasaros šventėms.
„Smagu, kad kauniečiai jau atranda mūsų parduotuvę, bet kartu tai ir nestebina, nes turime tikrai didelį gėlių pasirinkimą pačioms įvairiausioms progoms ir patiems įvairiausiems skoniams“, - akcentavo M. Každailis.
Čia pat veikia ir didmeninė prekyba gėlėmis – smulkiesiems gėlių prekybininkams, floristams, švenčių dekoratoriams čia patogu atvykti, išsirinkti, pasikrauti produkciją. Nuolatiniai klientai turi priskirtus vadybininkus, kurie užtikrina sklandų produkcijos tiekimą.
