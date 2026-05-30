Paprikos akimirksniu šaus į viršų: kuo tręšti pasodinus į dirvą

Norint padėti paprikoms greičiau prisitaikyti, svarbu tinkamai suorganizuoti pirmąjį tręšimą, rašo „Glavred“.
Kuo tręšti paprikas pasodinus į dirvą
Pradiniame vystymosi etape po pasodinimo pagrindinė užduotis – užauginti stiprią žaliąją masę. Kuo geriau išvystyta antžeminė dalis, tuo didesnio derliaus galima tikėtis. Pagrindinis elementas, atsakingas už aktyvų augimą, yra azotas.
Jis dalyvauja chlorofilo ir baltymų formavime, užtikrina sodrią žalią spalvą bei greitą lapų augimą. Problema ta, kad azotas lengvai išplaunamas lietaus arba išgaruoja, todėl jo atsargas reikia reguliariai papildyti. Šio elemento trūkumo požymiai – lapų geltonavimas ir priešlaikinis jų kritimas.
Kompleksinės trąšos daigams
Nenorintiems naudoti organinių trąšų tinka skystos arba vandenyje tirpios kompleksinės trąšos su subalansuotu azoto, fosforo ir kalio santykiu (NPK). Lietuvoje tam dažniausiai naudojami tokių gamintojų produktai kaip „Yara“ (YaraTera Kristalon serija), „Bona Forte“ skystos trąšos ar kitos universalios kompleksinės trąšos.
Azotas skatina lapų ir stiebų augimą, fosforas padeda šaknų sistemai ir žydėjimui, o kalis stiprina bendrą augalo atsparumą ir vaisių formavimąsi. Kai kuriuose produktuose taip pat yra huminių medžiagų bei mikroelementų, gerinančių augalų vystymąsi.
Tirpalo koncentracija ir laistymo norma priklauso nuo pasirinkto produkto, todėl būtina vadovautis gamintojo nurodymais. Dažniausiai naudojamas silpnas tirpalas, kuriuo augalai palaistomi prie šaknų.
Vištų mėšlas
Tai pats prieinamiausias ir efektyviausias tręšimo būdas. Jame yra ne tik azoto, bet ir kalcio, kalio, fosforo bei mikroelementų. Tirpalo paruošimui paimkite pusę puslitrinio stiklainio rauginto mėšlo ir ištirpinkite 10 litrų vandens. Kiekvienam krūmui pilkite maždaug 600–700 ml. Jei reikia, po savaitės tręšimą galima pakartoti.
Amonio salietra
Joje yra dviejų formų azoto, todėl augalas jį greitai pasisavina. Tačiau, skirtingai nei organinės ar kompleksinės trąšos, salietra neturi kitų maistinių medžiagų, todėl jos efektyvumas yra mažesnis. Ją vertėtų naudoti tik kaip atsarginį variantą.
Magnis
Nepriklausomai nuo pasirinktų pagrindinių trąšų, į tirpalą rekomenduojame pridėti magnio sulfato. Magnis yra pagrindinis fotosintezės elementas, padedantis augalui greičiau sužaliuoti ir suformuoti sveikus lapus. Tam pakanka vieno arbatinio šaukštelio 10 litrų vandens.
Kada atlikti tręšimą
Tręšimo efektyvumas priklauso nuo oro sąlygų. Jei nakties temperatūra nukrenta iki +10–13°C arba vyrauja vėsūs orai, augalai gali atrodyti nuskurdę ne dėl maistinių medžiagų trūkumo, o dėl šalčio. Tokiu atveju rekomenduojame palaukti atšilimo ir tik tada tręšti.
Šaltinis: glavred.info