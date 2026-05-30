Pasodinkite šias gėles kieme: žiurkės jų tiesiog negali pakęsti

RSPCA aiškina, kad graužikus dažniausiai vilioja lengvai prieinamas maistas – paukščių lesalas, komposto krūvos ar sode palikti maisto likučiai.
„Žiurkės ir pelės dažnai gyvena soduose bei parkuose, nes ten lengvai randa maisto šaltinių“, – teigia organizacija.
Sodininkas Neilas Milleris leidiniui „Country Living“ teigė, kad narcizai gali būti itin veiksminga priemonė kovojant su graužikais.
Susiję straipsniai
„Jei turite problemų dėl graužikų, rinkitės narcizus. Jie veiksmingi ir gali žydėti nuo gruodžio iki balandžio“, – sakė jis.
Specialistai rekomenduoja narcizų svogūnėlius sodinti rudenį, gerai drenuojamoje dirvoje, dviejų–trijų svogūnėlių gylių atstumu.
Tiesa, perspėjama, kad narcizai yra nuodingi šunims ir katėms, todėl augintinių šeimininkai turėtų būti atsargūs.
RSPCA taip pat pataria reguliariai tvarkyti sodą: surinkti maisto likučius, trumpai pjauti žolę ir retkarčiais perstumdyti lauko baldus ar kitus objektus, nes žiurkės nemėgsta pokyčių.