Pasodinkite šias gėles kieme: žiurkės jų tiesiog negali pakęsti

2026 m. gegužės 30 d. 07:45
Žiurkės sode gali pridaryti nemažai žalos – jos naikina daržoves, knisa žemę, gadina gėlynus ir įsirengia urvus. Tačiau Jungtinės Karalystės gyvūnų apsaugos organizacija RSPCA teigia, kad graužikus galima atbaidyti paprastu ir nebrangiu būdu -.sodinti narcizus. Pasirodo, šios gėlės ne tik puošia aplinką, bet ir natūraliai atbaido žiurkes bei peles.
RSPCA aiškina, kad graužikus dažniausiai vilioja lengvai prieinamas maistas – paukščių lesalas, komposto krūvos ar sode palikti maisto likučiai.
„Žiurkės ir pelės dažnai gyvena soduose bei parkuose, nes ten lengvai randa maisto šaltinių“, – teigia organizacija.
Sodininkas Neilas Milleris leidiniui „Country Living“ teigė, kad narcizai gali būti itin veiksminga priemonė kovojant su graužikais.
„Jei turite problemų dėl graužikų, rinkitės narcizus. Jie veiksmingi ir gali žydėti nuo gruodžio iki balandžio“, – sakė jis.
Specialistai rekomenduoja narcizų svogūnėlius sodinti rudenį, gerai drenuojamoje dirvoje, dviejų–trijų svogūnėlių gylių atstumu.
Tiesa, perspėjama, kad narcizai yra nuodingi šunims ir katėms, todėl augintinių šeimininkai turėtų būti atsargūs.
RSPCA taip pat pataria reguliariai tvarkyti sodą: surinkti maisto likučius, trumpai pjauti žolę ir retkarčiais perstumdyti lauko baldus ar kitus objektus, nes žiurkės nemėgsta pokyčių.
