Gali apsaugoti visą svogūnų derlių: pabarstykite tuo tarpueilius, nereikės jokios chemijos

2026 m. gegužės 30 d. 11:34
Daržininkams vėl paaštrėja sezoninė problema – svogūnų strėlių leidimas (žydėjimas), galintis visiškai sunaikinti visą derlių. Kai tik augalas nukreipia jėgas strėlės formavimui, svogūnėlis nustoja augti, lieka smulkus ir prasčiau išsilaiko žiemą. Tačiau daržininkai primena, kad egzistuoja senas, patikrintas būdas, kuris veikia be jokios chemijos – tai medžio pelenai. Apie tai rašo TSN.
Kodėl svogūnai staiga pradeda leisti „strėles“
Specialistai aiškina, kad žydėjimą dažniausiai išprovokuoja staigūs temperatūros svyravimai, netinkamas sėjinukų laikymas ir nuskurdusi dirva. Ypač dažnai tai nutinka po šalto pavasario arba naktinių atvėsimų, kai augalas patiria stresą.
Problemų prideda ir perteklinė drėgmė, dėl kurios prastėja šaknų sistemos darbas.
Kaip pelenai padeda sustabdyti žydėjimą
Patyrę daržininkai pataria reguliariai pabarstyti tarpueilius medžio pelenais. Juose yra kalio, kalcio, fosforo ir kitų mikroelementų, kurie stiprina augalą ir padeda jam formuoti pilnavertį svogūnėlį, o ne strėlę. Pelenai taip pat mažina dirvožemio rūgštingumą, atbaido dalį kenkėjų ir padaro žemę puresnę po laistymo.
Geriausias efektas pasiekiamas ploną pelenų sluoksnį beriant ant drėgnos dirvos. Paprastai 1 kvadratiniam metrui sunaudojama maždaug stiklinė sausos medžiagos, po to žemė lengvai purenama.
Procedūrą rekomenduojama kartoti kas 2–3 savaites – būtent šiuo laikotarpiu svogūnai aktyviai augina laiškus ir formuoja būsimą svogūnėlį.
Pelenai išlieka vienu paprasčiausių ir prieinamiausių būdų palaikyti svogūnus be papildomų išlaidų ir cheminių preparatų.
Šaltinis: glavred.info
