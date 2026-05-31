Dabar – paskutinė galimybė: jei avietes patręšite ne tuo, kuo reikia, derlius nueis į lapus, o ne į uogas

Šiuo laikotarpiu dedami būsimo derliaus pamatai. Kartu su agronomais aiškinamės, kokias trąšas rinktis, o kokių geriau visiškai atsisakyti.
Kodėl azotas prieš žydėjimą yra draudžiamas
Pavasarį avietės tręšiamos azoto trąšomis – jos padeda užauginti žaliąją masę. Tačiau prieš pat žydėjimą (gegužės pabaigoje–birželio pradžioje) azoto vertėtų atsisakyti.
Patyrusi agronomė paaiškina: azoto perteklius skatina aktyvų ūglių ir lapų augimą, taip atitraukdamas augalo jėgas nuo žiedų formavimo. Rezultatas – skurdus žydėjimas arba jo visai nėra, o uogos prastai mezgasi.
Prieš žydėjimą draudžiama naudoti:
nitroamofoską (joje gausu azoto);
karvių mėšlą ir paukščių mėšlą (stiprios azoto trąšos).
Šių trąšų laikas – ankstyvas pavasaris. Šiuo metu jos atneš tik žalos.
Ką verta rinktis: kalis – pagrindinis elementas žydėjimui ir derėjimui
Prieš žydėjimą avietėms labiausiai reikia kalio. Šis elementas: stiprina augalų audinius; didina atsparumą sausrai ir ligoms; tiesiogiai lemia uogų dydį, cukringumą ir išsilaikymą.
Geriausias pasirinkimas – kalio sulfatas. Jame nėra chloro, kurio avietės netoleruoja, jis lengvai tirpsta vandenyje ir yra pasisavinamas per šaknis.
Kaip tręšti:
Norma: maždaug 1 valgomasis šaukštas (15–20 g) kiekvienam suaugusiam krūmui.
Būdas: sausu pavidalu (pabarstyti aplink šaknis ir lengvai įterpti į dirvą) arba tirpalo pavidalu (ištirpinti 10 l vandens ir palaistyti).
Laikas: pageidautina debesuotu oru arba prieš lietų, kad trąšos greičiau ištirptų ir nenudegintų šaknų.
Kalis yra pagrindinis aviečių elementas būtent pumpurų krovimo ir žydėjimo pradžios metu. Jis reguliuoja vandens apykaitą, didina ląstelių turgorą ir atsparumą sausrai. Kalio trūkumą lengva atpažinti iš lapų kraštų nudegimo: jie paruduoja, atrodo lyg apdegę ir raitosi į viršų. Dėl to derlius smarkiai krenta, uogos smulkėja ir tampa rūgščios.
Kalio sulfatas yra optimali forma avietėms, nes jos nepakenčia chloro. Jį berti geriau ne tiksliai po pačia šaknimi, bet per visą krūmo skersmenį – ten, kur išsidėsčiusios jaunos, maistines medžiagas sugeriančios šaknelės.
„Avietės yra reiklios trąšoms, ypač organinėms. Pirmaisiais metais jos tręšiamos vieną kartą. Vėlesniais metais atliekami trys šakniniai tręšimai. Pirmasis tręšimas vyksta birželio pradžioje, antrasis – liepos pradžioje, o trečiasis – iškart po paskutinio uogų nuėmimo“, – papildo žinomas agronomas.
Agronomas siūlo aiškią, moksliškai pagrįstą aviečių tręšimo sistemą visam sezonui. Jo rekomendacija pirmajam tręšimui (birželio pradžioje) – kalio humato ir specialių braškėms bei avietėms skirtų mikroelementų naudojimas. Tai alternatyva kalio sulfatui, turinti tą patį tikslą – aprūpinti augalą kaliu prieš pat žydėjimą.
Kada tiksliai tręšti
Orientyras – gegužės pabaiga, kai ant aviečių pasirodo pumpurai, bet žiedai dar neišsiskleidę. Svarbu spėti iki žydėjimo pradžios: žydėjimo metu tręšimas yra nenaudingas, o kartais net žalingas.
Ką daryti, jei praleidote terminą?
Jei nespėjote patręšti iki žydėjimo, nenaudokite kalio sulfato, kai žiedai jau išsiskleidę. Palaukite, kol pradės megztis uogos, ir tuomet panaudokite kompleksines trąšas, kuriose vyrauja kalis ir fosforas (pavyzdžiui, kalio monofosfatą).
Papildomi aviečių priežiūros patarimai gegužės pabaigoje
Laistymas. Avietės mėgsta drėgmę, bet netoleruoja stovinčio vandens. Sausą pavasarį laistykite kas 5–7 dienas, sudrėkindami dirvą iki 30–40 cm gylio.
Mulčiavimas. Organikos sluoksnis (šiaudai, perpuvusios pjuvenos, nupjauta žolė) sulaiko drėgmę, stabdo piktžoles ir maitina dirvą.
Purenimas. Po kiekvieno laistymo ar lietaus papurenkite dirvą 5–7 cm gyliu, kad nesusidarytų pluta.
Atžalų šalinimas. Šaknų atžalos atima jėgas iš motininio krūmo. Pašalinkite perteklinius ūglius, palikdami 6–8 stipriausius vienam krūmui.
Aviečių tręšimo atmintinė prieš žydėjimą
Nustatykite fazę: pumpurai pasirodė, bet žiedai dar uždari.
Atsisakykite azoto (nitroamofoskos, karvių ar paukščių mėšlo).
Paimkite kalio sulfato – 1 valgomasis šaukštas suaugusiam krūmui.
Įterpkite sausu pavidalu (prieš lietų ar įterpiant į žemę) arba tirpalu.
Palaistykite, jei žemė sausa.
Pamulčiuokite dirvą aplink krūmą.
Teisingas aviečių tręšimas prieš žydėjimą – stambių, saldžių ir gausių uogų garantas. Skirkite tam 15 minučių gegužės pabaigoje, ir krūmai jums dėkos visą vasarą.
