Pigus vaistinės preparatas išgelbės agurkus nuo visų ligų: štai taip galite pasigaminti tirpalą

Agurkai dažnai nukenčia nuo grybelinių ligų, lapų geltonavimo ir puvinio, ypač esant drėgniems bei karštiems orams. Daugelis daržininkų iškart perka brangias priemones, nors efektyvus vaistas neretai slepiasi namų vaistinėlėje.
Patyrę šeimininkai jau ne vienus metus naudoja paprastą jodą, kad apsaugotų agurkus nuo daugumos dažniausiai pasitaikančių problemų. Šis paprastas tirpalas padeda sustiprinti augalus, sustabdyti grybelinių ligų plitimą ir padidinti derlingumą.
Kodėl jodas naudingas agurkams?
Jodas laikomas stipriu natūraliu antiseptiku. Jis padeda kovoti su grybelinėmis infekcijomis, miltlige, šaknų puviniu ir bakteriniais pažeidimais. Be to, jodas stimuliuoja agurkų augimą ir padeda lapams ilgiau išlikti žaliems.
Ši priemonė ypač gerai veikia pradinėse ligų stadijose.
Kaip teisingai paruošti tirpalą agurkų priežiūrai?
Apsauginei priemonei paruošti reikės:
10 litrų vandens;
800 gramų pieno arba išrūgų;
10 lašų vaistinėje pirkto jodo.
Visi ingredientai gerai išmaišomi, o gautu skysčiu nupurškiami agurkų lapai iš abiejų pusių. Pienas arba išrūgos ant lapų sukuria ploną apsauginę plėvelę, o jodas slopina grybelių ir bakterijų vystymąsi.
Daržininkai pataria agurkus purkšti ryte arba vakare, kai nėra kaitrios saulės.
Procedūrą geriausia kartoti kas 10 dienų, ypač po lietaus arba staigių temperatūros šuolių. Profilaktikai pakanka kelių purškimų per sezoną.
Kokios klaidos purškiant gali pakenkti agurkams?
Specialistai įspėja, kad per didelis jodo kiekis gali nudeginti lapus. Būtent todėl svarbu laikytis tikslių proporcijų ir nepadaryti per didelės koncentracijos tirpalo.
Taip pat nereikėtų purkšti augalų per karštį arba spiginant tiesioginiams saulės spinduliams.
Šaltinis: tsn.ua