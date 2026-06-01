BūstasPasidaryk pats

Ši klaida gali „užrakinti“ bijūną metams: lapai bus, žiedų – ne

2026 m. birželio 1 d. 16:03
Tokį krūmą auginau apie septynerius metus. Lapai buvo tamsūs, blizgantys, iki rugpjūčio užaugdavo iki pusės metro aukščio. Tačiau žiedų nebuvo. Nė vieno. Per septynerius metus – vos trys pumpurai, ir tie patys sudžiūvo.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaltinau veislę, dirvožemį, klimatą. Tręšiau, laisčiau, dengiau žiemai. Niekas nesikeitė. O vėliau supratau: visa esmė – kaip krūmas buvo pasodintas pačioje pradžioje. Ne priežiūra, o būtent sodinimas. Radau keturias klaidas. Dalijosi savo patirtimi sodininkas.
Pirma ir antra klaidos: gylis ir vieta
Dažniausia priežastis – netinkamas atsinaujinimo pumpurų (raudonų ūglių prie pagrindo) gylis. Sunkiame molingame dirvožemyje viršutinis pumpuras turi būti 3–4 cm gylyje, smėlingame – 5–7 cm gylyje. Aš krūmą pasodinau net 12 cm gylyje – galvojau, kad taip saugiau peržiemos. Krūmas žiemojo puikiai, tačiau žydėti atsisakė taip pat stabiliai.
Susiję straipsniai
Pasodinkite šias gėles kieme: žiurkės jų tiesiog negali pakęsti

Pasodinkite šias gėles kieme: žiurkės jų tiesiog negali pakęsti

Kuo tręšti agurkus rekordiniam derliui: paprastas ir išsamus metodas

Kuo tręšti agurkus rekordiniam derliui: paprastas ir išsamus metodas

Pasodinkite gegužę – liepos mėnesį ir gėlynas bus nusėtas purpuriniais žiedais – ryškiausioms sodo kompozicijoms

Pasodinkite gegužę – liepos mėnesį ir gėlynas bus nusėtas purpuriniais žiedais – ryškiausioms sodo kompozicijoms

Antra klaida – vieta. Bijūnas augo prie šiaurinės daržinės sienos: tiesioginės saulės gaudavo vos kokias tris valandas per dieną. Bijūnui reikia bent šešių valandų saulės, pageidautina pirmoje dienos pusėje. Pavėsyje jis augina lapus, o ne pumpurus. Persodinau į atvirą vietą – jau kitais metais pasirodė pirmieji pumpurai.
Trečia klaida: kaimynų konkurencija
Bijūnas yra jautrus šaknų konkurencijai. Jei šalia auga medžiai ar agresyvūs daugiamečiai augalai, krūmas eikvoja išteklius išlikimui, o ne žydėjimui. Nuo bijūno iki didesnių kaimyninių augalų išlaikau 80–100 cm atstumą, iki medžių – pusantro metro. Mano senajame kampe visiškai greta augo serbento krūmas. Jį pašalinau – po sezono bijūnas sukrovė aštuonis pumpurus ten, kur anksčiau nebuvo nė vieno.
Ketvirta klaida: per maža sodinimo duobė
Tinkama duobė turi būti 60 cm pločio ir 60 cm gylio. Ant dugno – 10–15 cm skaldos drenažas. Toliau pilamas mišinys: kibiras humuso, kibiras smėlio, stiklinė pelenų, šaukštas superfosfato. Šviežio mėšlo nenaudoju – jis skatina vešlų žaliosios masės augimą. Jei duobė buvo per maža, išeitis tik viena – persodinimas. Po jo bijūnas prisitaiko vienus ar dvejus metus – pirmąjį sezoną krūmas atstato šaknis, o ne krauna pumpurus.
Yra keturios klaidos, kurių nepastebi darantys sodininkai.<br>123 rf nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Yra keturios klaidos, kurių nepastebi darantys sodininkai.
123 rf nuotr.
Kaip padėti augalui ištaisius klaidas
Pavasarį tręšiu azotu (žolės raugu arba karbamidu). Pumpurų krovimosi laikotarpiu duodu fosforo ir kalio (pelenų ir superfosfato). Po žydėjimo – vėl kalio, kad formuotųsi kitų metų pumpurai. Azoto antroje vasaros pusėje nenaudoju: jis skatina lapų augimą ir stabdo žydėjimą.
Rudenį nenupjaunu krūmo iki pat šaknų iš karto. Lapus palieku iki šalnų – taip augalas sukaupia maisto medžiagas šaknyse. Stiebus nupjaunu palikdamas 10–12 cm virš žemės. Du sezonai – ir daug metų tylėjęs krūmas džiugina gausiu žydėjimu. Patikrinau pats.
Bijūnasgėlynasdirvožemis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.