Agronomas T. Gurskas parodė savo gėlių sodą ir atsakė į klausimą, kuris kasmet kiršina sodininkus

Atsakymų į šiuos klausimus ieškoma naujausioje laidos „Sodas ir daržas“ serijoje.
Pirmojoje laidos dalyje vedėja Kamilė Lymontienė lankosi landšafto projektų vadovo ir agronomo Tautvydo Gursko sodyboje. Čia šiuo metu žydi šimtai tulpių ir narcizų, o pats Tautvydas atveria savo skinamų gėlių sodelio duris bei dalijasi sukaupta patirtimi.
Specialistas atsako į vieną dažniausių sodininkų klausimų – ar tulpes būtina kasti kasmet, taip pat pataria, kaip užtikrinti gausų ir ilgai trunkantį žydėjimą. Laidoje jis atskleidžia ir dažnai pamirštamą sodybos priežiūros taisyklę – kodėl nukritusių vaisių nereikėtų palikti ant trinkelių.
Susiję straipsniai
Vėliau K. Lymontienė susitinka su „Stučkų medelyno“ bendraįkūrėja Urte Stučkaite. Specialistė pasakoja, kodėl praėjusi žiema buvo ypač sudėtinga daugeliui augalų, ypač spygliuočiams, ir dalijasi patarimais, kaip padėti po šalčių ir sausrų nusilpusiems želdiniams atsigauti.
Tuo metu laidos vedėjas Nojus Ambrazevičius domisi, ar išmaniosios technologijos iš tiesų gali sutaupyti laiko prižiūrint aplinką. Kartu su „Techzona“ specialistais jis aiškinasi, kaip veikia vejos robotai ir ar jie gali tapti patikimais pagalbininkais namų šeimininkams.
Laidoje netrūks ir pokalbių apie lauko erdvių įrengimą. N. Ambrazevičius lankosi pas „MDS terasos“ vadovą Tomą Sakalauską, kuris pasakoja apie terasų įrengimo sprendimus tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti tradicinių pamatų. Pokalbio metu aptariamas ir neįprastas eksperimentas – ar moderni terasa atlaikytų net 900 kilogramų sveriantį „svečią“, Nojaus bulį Harį?
Visas laidos „Sodas ir daržas“ serijas galite žiūrėti „Lietuvos ryto TV“ platformoje.
tulpėsmedelynasišmaniosios technologijos
Rodyti daugiau žymių