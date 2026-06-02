Šį tirpalą sodininkai vadina „sunkiąja artilerija“: užpurškus amarų kolonijos dingsta per naktį

Dažnas sodininkas problemą pastebi tik tada, kai lapai jau susisukę, o augalai pradeda skursti. Tačiau specialistai pataria veikti iš karto.
Viena populiariausių liaudiškų priemonių – amoniako spirito tirpalas. Jį nesudėtinga paruošti, o daugelis daržininkų teigia pastebintys greitą rezultatą.
Tirpalui reikės:
40 ml 10 proc. amoniako spirito;
40 g ūkinio muilo arba 2 valgomųjų šaukštų skysto muilo;
10 litrų vandens.
Muilą pirmiausia ištirpinkite šiltame vandenyje, tuomet supilkite amoniako spiritą ir gerai išmaišykite. Augalus rekomenduojama purkšti vakare, esant sausam ir ramiam orui. Ypač svarbu apipurkšti apatinę lapų pusę, kur dažniausiai slepiasi amarų kolonijos.
Viena sodininkė pasakojo, kad praėjusią vasarą amarai smarkiai puolė jos juodųjų serbentų krūmus. Lapai ėmė suktis, ūglių viršūnės pasidengė lipniomis apnašomis, o aplink augalus knibždėjo skruzdėlės. Iš pradžių ji bandė pelenų ir muilo tirpalus, tačiau poveikis buvo trumpalaikis.
„Išbandžiau amoniako spirito tirpalą. Jau kitą dieną didžiosios dalies amarų nebeliko. Po kelių dienų purškimą pakartojau, o vėliau krūmai visiškai atsigavo ir davė gerą derlių“, – pasakojo ji.
Vis dėlto vien purškimo nepakanka. Amarų plitimą dažnai skatina šalia esantys skruzdėlynai – skruzdėlės saugo amarus ir padeda jiems plisti. Todėl svarbu kovoti ne tik su pačiais kenkėjais, bet ir šalinti jų atsiradimo priežastis.
Patyrę sodininkai rekomenduoja reguliariai apžiūrėti augalus, nepersistengti su azoto trąšomis, retinti per tankiai augančius krūmus, naikinti skruzdėlynus ir į sodą privilioti boružes bei kitus naudingus vabzdžius.
Amoniako spirito tirpalas išlieka viena populiariausių liaudiškų priemonių kovai su amarais dėl savo paprasto paruošimo, nedidelės kainos ir greito poveikio. Tačiau geriausių rezultatų galima tikėtis tuomet, kai purškimas derinamas su nuolatine augalų priežiūra.