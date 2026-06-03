Vieni stato be leidimų, kiti – ne: ką galima statyti sodo sklype?

Pagal Statybos įstatymą, sodo sklype galima statyti arba rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą su priklausiniais arba vieną sodo namą su priklausiniais. Tam nereikia keisti žemės paskirties ar rengti teritorijų planavimo dokumentų, tačiau būtina nepažeisti teisėtų kaimynų interesų.
Svarbu žinoti, kad sodo namas laikomas I grupės nesudėtinguoju statiniu tik tada, kai jo bendras plotas neviršija 50 kvadratinių metrų, aukštis siekia ne daugiau kaip 5 metrus, o atstumas tarp atraminių konstrukcijų neviršija 6 metrų.
Jeigu toks sodo namas statomas ne kurorto teritorijoje, statybą leidžiančio dokumento paprastai nereikia. Tačiau tai nereiškia, kad galima pradėti darbus visiškai be jokių formalumų.
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Prieš statybas gali tekti gauti bendraturčių ar kaimyninių sklypų savininkų rašytinius sutikimus, jei statinys projektuojamas arčiau nei leidžia norminiai atstumai arba patenka į teritorijas, kuriose taikomi papildomi ribojimai.
Visai kitokia tvarka taikoma vienbučiams gyvenamiesiems namams. Nepriklausomai nuo jų dydžio, tokiems pastatams visada būtina parengti projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pranešti apie statybos pradžią.
Dar viena dažnai pamirštama detalė – sodo namo plotas. Jeigu jo bendras plotas viršija 50 kvadratinių metrų, jis jau nebelaikomas nesudėtinguoju statiniu. Tokiu atveju taikomi vienbučiam gyvenamajam namui keliami reikalavimai, todėl be projekto ir leidimo neapsieisite.
Tiesa, mažesniems nei 50 kvadratinių metrų atskirai stovintiems pastatams netaikomi minimalūs energinio naudingumo klasės reikalavimai, todėl jiems nereikia atitikti A++ energinės klasės standartų.
Specialistai taip pat atkreipia dėmesį, kad sodo namai ir vienbučiai gyvenamieji namai šiuo metu nėra skaidomi į atskiras patalpas kaip savarankiški Nekilnojamojo turto kadastro objektai.
Todėl prieš pradedant statybas verta iš anksto įvertinti ne tik būsimo pastato dydį, bet ir teisinius reikalavimus. Kartais vos keli papildomi kvadratiniai metrai gali reikšti visai kitą statinio statusą ir gerokai daugiau formalumų.
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