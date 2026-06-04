BūstasPasidaryk pats

Oro kondicionieriai gali tapti praeitimi: ši technologija atvėsina per 20 minučių ir nenaudoja elektros

2026 m. birželio 4 d. 20:29
Lrytas.lt
Karštėjant vasaroms ir augant elektros sąnaudoms, mokslininkai visame pasaulyje ieško naujų būdų, kaip vėsinti pastatus. Viena iš daugiausiai dėmesio sulaukusių naujovių pastaruoju metu tapo NESCOD sistema, kuri teoriškai galėtų pasiūlyti alternatyvą tradiciniams oro kondicionieriams.
Daugiau nuotraukų (2)
Technologija ypatinga tuo, kad jai nereikia elektros energijos.
Vietoj kompresorių ir ventiliatorių naudojamas cheminis procesas, leidžiantis sugerti aplinkos šilumą ir taip sumažinti temperatūrą.
Nors sistema kol kas dar nėra pritaikyta gyvenamiesiems namams, ekspertai ją vadina vienu įdomiausių pastarųjų metų pasyvaus vėsinimo sprendimų. Didžiausias jos privalumas – galimybė vėsinti patalpas beveik nenaudojant energijos, o tai ateityje galėtų reikšmingai sumažinti pastatų eksploatavimo išlaidas.
Susiję straipsniai
Neišbrisite iš ligų, kol neišmoksite tinkamai naudotis kondicionieriumi: paprasta skaičiuoklė sveikatai

Neišbrisite iš ligų, kol neišmoksite tinkamai naudotis kondicionieriumi: paprasta skaičiuoklė sveikatai

Karštis žudo: kaip neprašauti ir nepermokėti už ventiliatorių ar dar geriau – oro kondicionierių

Karštis žudo: kaip neprašauti ir nepermokėti už ventiliatorių ar dar geriau – oro kondicionierių

Trys svarbiausi dalykai renkantis kondicionierių namams: neapsigaukite su kitomis vilionėmis

Trys svarbiausi dalykai renkantis kondicionierių namams: neapsigaukite su kitomis vilionėmis

NESCOD technologiją sukūrė Saudo Arabijos Karaliaus Abdullah mokslo ir technologijų universiteto (KAUST) mokslininkai. Pastarosiomis savaitėmis ji vėl atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre, nes vis daugiau šalių susiduria su rekordiniu karščiu ir sparčiai augančiu oro kondicionierių naudojimu.
Sistema veikia pasitelkdama vandenį ir amonio nitratą. Šioms medžiagoms sąveikaujant sugeriama aplinkos šiluma, todėl temperatūra krinta. Laboratorinių bandymų metu mokslininkams pavyko ją sumažinti nuo 25 iki 3,6 laipsnio Celsijaus vos per 20 minučių.
Dar vienas svarbus privalumas – sistema gali būti naudojama pakartotinai. Pasibaigus vėsinimo ciklui, saulės energija panaudojama medžiagai regeneruoti, todėl procesą galima kartoti iš naujo.
Tiesa, specialistai ragina neskubėti atsisveikinti su įprastais kondicionieriais. Kol kas NESCOD tebėra eksperimentinė technologija, išbandyta laboratorijoje. Pirmiausia ji kuriama vietovėms, kuriose nėra patikimo elektros tiekimo, bei maisto ir vaistų saugojimui.
Vis dėlto nekilnojamojo turto ir statybų sektorius tokius sprendimus stebi itin atidžiai. Pastatai šiandien sunaudoja didelę dalį pasaulio energijos, o vėsinimo poreikis kasmet auga. Todėl technologijos, galinčios sumažinti priklausomybę nuo elektros ir sumažinti pastatų eksploatacijos kaštus, laikomos viena perspektyviausių ateities krypčių.
Šaltinis „Energy & Environmental Science“
kondicionieriusvėsinimasTechnologijos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.