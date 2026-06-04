Oro kondicionieriai gali tapti praeitimi: ši technologija atvėsina per 20 minučių ir nenaudoja elektros

Technologija ypatinga tuo, kad jai nereikia elektros energijos.
Vietoj kompresorių ir ventiliatorių naudojamas cheminis procesas, leidžiantis sugerti aplinkos šilumą ir taip sumažinti temperatūrą.
Nors sistema kol kas dar nėra pritaikyta gyvenamiesiems namams, ekspertai ją vadina vienu įdomiausių pastarųjų metų pasyvaus vėsinimo sprendimų. Didžiausias jos privalumas – galimybė vėsinti patalpas beveik nenaudojant energijos, o tai ateityje galėtų reikšmingai sumažinti pastatų eksploatavimo išlaidas.
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NESCOD technologiją sukūrė Saudo Arabijos Karaliaus Abdullah mokslo ir technologijų universiteto (KAUST) mokslininkai. Pastarosiomis savaitėmis ji vėl atsidūrė pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre, nes vis daugiau šalių susiduria su rekordiniu karščiu ir sparčiai augančiu oro kondicionierių naudojimu.
Sistema veikia pasitelkdama vandenį ir amonio nitratą. Šioms medžiagoms sąveikaujant sugeriama aplinkos šiluma, todėl temperatūra krinta. Laboratorinių bandymų metu mokslininkams pavyko ją sumažinti nuo 25 iki 3,6 laipsnio Celsijaus vos per 20 minučių.
Dar vienas svarbus privalumas – sistema gali būti naudojama pakartotinai. Pasibaigus vėsinimo ciklui, saulės energija panaudojama medžiagai regeneruoti, todėl procesą galima kartoti iš naujo.
Tiesa, specialistai ragina neskubėti atsisveikinti su įprastais kondicionieriais. Kol kas NESCOD tebėra eksperimentinė technologija, išbandyta laboratorijoje. Pirmiausia ji kuriama vietovėms, kuriose nėra patikimo elektros tiekimo, bei maisto ir vaistų saugojimui.
Vis dėlto nekilnojamojo turto ir statybų sektorius tokius sprendimus stebi itin atidžiai. Pastatai šiandien sunaudoja didelę dalį pasaulio energijos, o vėsinimo poreikis kasmet auga. Todėl technologijos, galinčios sumažinti priklausomybę nuo elektros ir sumažinti pastatų eksploatacijos kaštus, laikomos viena perspektyviausių ateities krypčių.
Šaltinis „Energy & Environmental Science“